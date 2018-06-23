ÇİPRAS VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU, KRAVATI BOYNUNA GEÇİRDİ
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iktidara geldiği 2015 yılında Yunan halkına ülkenin borçlarıyla ilgili verdiği sözü tuttu ve hayatı boyunca takmayı reddettiği kravatı boynuna geçirdi.
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, iktidara geldiği 2015 yılında Yunan halkına verdiği sözü yerine getirdi ve hayatı boyunca takmayı reddettiği kravatı boynuna geçirdi.
SÖZÜ VARDI
Bugüne dek, aralarında Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu bir çok liderden "kravat hediyesi" alan Çipras, her lidere "Yunanistan'ın yüklü borcu azaltıldığında; kırpıldığında ya da ödeme süresinin uzatıldığında kravat takacağım" diyordu.
TARİHİ ZAFER KRAVATI TAKTIRDI
Yunanistan'ın sekiz yıldan bu yana ekonomik krizle mücadelesinin sonunda, AB ve IMF'nin Yunanistan'a uyguladığı "tasarruf programının" sonuna gelinmesi; ve Eurogroup çalışmalarının sonucunda Yunanistan'ın milyarlarca borcunun geri ödemelerinin 10 yıl uzatılarak Yunan ekonomisinin kalkınmasına "teşvikte" bulunulması; Yunan hükümeti tarafından tarihi bir zafer olarak aktarıldı.
VERİLEN SÖZLER TUTULMALI
TV kameraları önüne ilk kez kravatlı çıkan Çipras, Atina'nın Zappion sarayında düzenlenen törende, "İddiayı kazandık; kravatı taktık. Verilen sözler tutulmalı. Biraz zorlanacağım ama alışacağım" dedi.
Çipras, lideri olduğu radikal sol SYRİZA ile küçük ortağı olan milliyetçi "Bağımsız Helenler- ANEL" milletvekilleri önünde yaptığı konuşmasında, Yunanistan'ın sekiz yıllık ekonomik krizinin sona erdiğini ilan etti ve "Bundan böyle belirsizliğin yerini; istikrar, güven, sosyal adalet ve normalleşme süreci alacak. Reformlara devam edilecek" dedi.
"TROYKA VESAYETTİR"
Sekiz yıl boyunca Yunanistan'ın AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) denetimi altında bulunmasını "vesayet" olarak niteleyen Çipras; iktidara geldiği 2015 yılında "Yunanistan'ın uçurumun eşiğinde bulunduğunu; devlet kasalarının boş; işsizlik oranının rekorlar kırdığını" anımsattı.
AB ve IMF'nin şartlarına şiddetle karşı çıkan sloganlarıyla 2015'te iktidara gelen Çipras buna rağmen AB ve IMF'nin baskılarına karşı dayanamadığını kabul etmiş; ve tasarruf programlarını harfiyen uygulamak zorunda kalmıştı.
ANCAK YARIM SAAT DAYANDI
Çipras yarım saat konuşmasının sonunda, "Ekonomik krizden çıkmak için yaptığımız mücadeleyi kravatsız yürüttük. Bundan sonra da işimize aynı hızla devam edeceğimiz için kravatı çıkararak işbaşı yapıyorum" dedi ve boynundaki kırmızı kravatı çıkardı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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