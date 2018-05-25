Merve Şarapçıoğlu, oyuncu eşi Berk Oktay hakkında "Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguladı" diyerek boşanma davası açtı. Şarapçıoğlu, eşinden 500 bin TL tazminat talep etti.

Berk Oktay-Merve Şarapçıoğlu çifti, boşanma kararı aldı. Haftaiçi boşanma davası açan Şarapçıoğlu, verdiği dilekçede evliliklerinin neden yürümediğini anlattı.

"MESLEĞİNE SIĞINARAK BANA VAKİT AYIRMIYOR"

Eşinin mesleğinin arkasına sığınarak kendisine vakit ayırmadığını söyleyen Merve Şarapçıoğlu, evlilik birliğinin kurulmadığını iddia etti.

"BERK'İN ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VAR"

Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre; Şarapçıoğlu, yaşadıkları diğer sorunları şöyle sıraladı: "Berk'in kazancını ailesinin yönetmesi bana olan güvensizliğinin göstergesi. Öfke kontrolü sorunu var, şiddet uyguluyor."

500 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Merve Şarapçıoğlu, Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istedi. Hafta içi İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne dava dilekçesi veren Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'dan aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILMIŞTI

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eşinin telefonu hacklenerek sosyal medyaya önce, Merve Şarapçıoğlu'nun "Kocam beni dövdü" paylaşımı düşmüş, sonra da ikilinin çıplak fotoğrafları düşmüştü.

"HER ŞEY HERKES BOŞ" DEMİŞTİ

Oktay'ın eşiyle boşanacakları iddiası ilk kez geçtiğimiz şubat ayında gündeme gelmiş, Oktay'ın "Her şey, herkes boş... Biz sadece Beşiktaş'ı sevdik... Anneden sonra ilk aşk, tek aşk. Görmek istedikleriniz sizinle olsun... İyi geceler.." tweet'i ise iddiaları güçlendirmişti.

Kaynak: haberinburada