Mediterra Capital, Pizza Pizza'yı Satın Aldı
Döviz Fiyatlarındaki Artış Trabzonspor'u Vurdu
Gülben'in Zor Anları! Çocuklardan Aldığı Cevapla Dondu Kaldı
Çıplak Fotoğrafları Çıkan Berk Oktay'a Eşinden Ağır Suçlamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Üniversiteye Rektör Atadı!
Bahçeli'nin Çakıcı Ziyaretine Hükümetten İlk Yorum: Partilerin Farklılıkları Kendilerini Bağlar
Trabzonspor, Milan İle Zorunlu Hazırlık Maçı Oynayacak
Merkezden Dolara Bir Hamle Daha! İhracat Kredilerinde Kuru Sabitledi
İnce'nin Ziyareti Sonrası Cerrahpaşa'nın Dekanı Görevden Alındı
Balık Avlamaya Giden 4 Kafadar, Bu Halde Bulundu
Yeni Uyarı Geldi! Yağmura Hazırlıksız Yakalanan İstanbullular Dikkat
İş Yeri Basıp Arkadaşlarını Döven Kızlar Gözaltına Alındı
Beşiktaş'tan Ayrılan Talisca, İtalyan Ekibi Roma'ya Gidiyor
Galatasaraylı Taraftarların Hışmına Uğrayan Rıza Kocaoğlu, Kendini Savundu
Geri Sayım Başladı! Dünyada 3. Sıraya Yerleşecek
Müjdeyi Erdoğan Verdi! Memur Maaşları Artacak
Mahkemeden Trump'a Twitter Uyarısı: Kimseyi Engelleyemezsin
Yasak Aşkı Uğruna Parmaklıklara Sıkışan Adam: Sonuna Kadar Arkasındayım
Sunucu Bircan İpek Ve Şenol İpek Tek Celsede Boşandı
İsrail, 1915 Olaylarının Soykırım Olarak Tanınması Konusunu Meclis Gündemine Aldı

Çıplak fotoğrafları çıkan Berk Oktay'a eşinden ağır suçlamalar

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI ÇIKAN BERK OKTAY'A EŞİNDEN AĞIR SUÇLAMALAR

Merve Şarapçıoğlu, oyuncu eşi Berk Oktay hakkında "Sadakatsiz biri, bana şiddet uyguladı" diyerek boşanma davası açtı. Şarapçıoğlu, eşinden 500 bin TL tazminat talep etti.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 11:00
Puan Ver : Çıplak Fotoğrafları Çıkan Berk Oktay'a Eşinden Ağır Suçlamalar(8/10)4

Berk Oktay-Merve Şarapçıoğlu çifti, boşanma kararı aldı. Haftaiçi boşanma davası açan Şarapçıoğlu, verdiği dilekçede evliliklerinin neden yürümediğini anlattı.

"MESLEĞİNE SIĞINARAK BANA VAKİT AYIRMIYOR"

Eşinin mesleğinin arkasına sığınarak kendisine vakit ayırmadığını söyleyen Merve Şarapçıoğlu, evlilik birliğinin kurulmadığını iddia etti.

"BERK'İN ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VAR"

Günaydın'dan Yüksel Yavuz'un haberine göre; Şarapçıoğlu, yaşadıkları diğer sorunları şöyle sıraladı: "Berk'in kazancını ailesinin yönetmesi bana olan güvensizliğinin göstergesi. Öfke kontrolü sorunu var, şiddet uyguluyor."

500 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Merve Şarapçıoğlu, Oktay'dan 250 bini maddi, 250 bini manevi toplam 500 bin TL tazminat istedi. Hafta içi İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'ne dava dilekçesi veren Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'dan aylık 10 bin lira da tedbir nafakası talep etti.

ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI PAYLAŞILMIŞTI

Ünlü oyuncu Berk Oktay'ın eşinin telefonu hacklenerek sosyal medyaya önce, Merve Şarapçıoğlu'nun "Kocam beni dövdü" paylaşımı düşmüş, sonra da ikilinin çıplak fotoğrafları düşmüştü.

"HER ŞEY HERKES BOŞ" DEMİŞTİ

Oktay'ın eşiyle boşanacakları iddiası ilk kez geçtiğimiz şubat ayında gündeme gelmiş, Oktay'ın "Her şey, herkes boş... Biz sadece Beşiktaş'ı sevdik... Anneden sonra ilk aşk, tek aşk. Görmek istedikleriniz sizinle olsun... İyi geceler.." tweet'i ise iddiaları güçlendirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çıplak  Fotoğrafları  Çıkan  Berk  Oktay  A  Eşinden  Ağır  Suçlamalar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER