Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hükümetimizin cinsel istismar için hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız"dedi.

Kaynak: haberinburada