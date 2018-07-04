CİNSEL İSTİSMAR YASASI SEÇİM ENGELİNE TAKILMIŞ!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hükümetimizin cinsel istismar için hazırladığı tasarı vardı. Seçim nedeniyle yürürlüğe giremedi. Yeni dönemde milletvekillerinin vereceği kanun teklifiyle yasama faaliyeti olacak. Bu konuda en ağır cezayı getirecek düzenlemeyi hep beraber yapacağız"dedi.
Kaynak: haberinburada
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