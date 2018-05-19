CİNNET GETİRİP AİLESİNİ KATLETTİ!
Cinnet getiren ve psikolojik sorunları bulunan şahış, eşi, babası ve iki çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.
Bursa'nın Mudanya İlçesi Evciler Köyü'nde, cinnet getiren ve psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen Hamza Sakin (45): eşi, babası ve 2 çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu.
DÖRT KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Mudanya'da liseye giden iki çocuğunu okuldan alan Hamza Sakin, akşam saatlerinde çocuklarıyla birlikte Evciler Köyü'nde babası Hasan Sakin (70) ile birlikte kalan eşi Havva Sakin'in yanına gitti. İftar saatlerinde cinnet getiren Hamza Sakin, silahla eşini, babasını ve iki çocuğunu öldürdükten sonra jandarmaya teslim oldu. Psikolojik sorunlarının bulunduğu ve tedavi gördüğü iddia edilen Hamza Sakin gözaltına alınırken, cesetler ise Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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