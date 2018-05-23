CİNNET GETİREN KADIN ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ SONRA DA CESETLERİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ
Ankara'nın Keçiören ilçesinde cinnet getiren anne Lütfiye Alver, 8 ve 5 yaşındaki kız çocuklarını boğarak ve bıçaklayarak öldürdü. Ardından polisi arayan kadın kendini ihbar etti ve cesetlerin başında polisi bekledi.
GECE CİNNET GETİRDİ
Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 444'üncü sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın 1'inci katında oturan ev hanımı Lütfiye Alver, eşinin görevde olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle cinnet getirdi.
CESETLERİN BAŞINDA POLİSİ BEKLEDİ
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen anne Alver, kızları 8 yaşındaki Kübra'yı bıçaklayarak, 5 yaşındaki Beren'i ise boğarak öldürdü. Olayın şokunu atlatan anne, ağabeyini arayarak 'Çocuklarımı öldürdüm, teslim olmak istiyorum' diyerek kendisini aldırmasını istedi.
Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, korkunç manzara ile karşılaştı. Çocuklarının cesetlerinin başında bekleyen Lütfiye Alver, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
BABA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Zekeriya Alver, olayı duyunca büyük bir şok yaşadı. Zekeriya Alver eve geldiğinde anneleri tarafından öldürülen çocuklarının cesetlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Baba Alver, güçlükle sakinleştirildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kız çocuklarının cenazeleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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