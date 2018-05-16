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Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti
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Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti

ÇİNLİ KADIN SATIN ALDIĞI KÖPEĞİN AYI OLDUĞUNU 2 YIL SONRA FARK ETTİ

Çin'de köpek yavrusu aldığını sanan kadın, iki yıl sonra hayvanın aslında ayı olduğunu fark etti.

Tarih : 16 Mayıs 2018, 15:30
Puan Ver : Çinli Kadın Satın Aldığı Köpeğin Ayı Olduğunu 2 Yıl Sonra Fark Etti(5/10)1

Independent gazetesinin haberine göre, Su Yun isimli kadın iki yıl önce aldıkları köpek yavrusunun ne kadar çok yemek yediğini görünce şaşırdığını açıkladı. Yunnan bölgesinde Kunmiing kenti yakınlarındaki bir köyde çiftçilik yapan Yun "Her gün koca bir kutu meyve ve kovalar dolusu erişte yiyordu" dedi.

113 KİLOYA ÇIKTI

İki yıl sonra ise yavru yaklaşık 113 kilogram ağırlığında bir ayıya dönüştü. Aile köpek yavrusunun büyümesinin bir türlü durmamasından ve iki ayakları üstüne kalkmasından sonra şüphelenmeye başladı.

Yun "Büyüdükçe ayıya benzemeye başladı. Ben ayılardan korkarım" dedi.

YETKİLİLER KORUMAYA ALDI

Ailenin yetkililerden yardım istemesi üzerine ayı, Yunnan Vahşi Hayatı Kurtarma Merkezi tarafından bakıma alındı.

Yetkililerin çektiği videolarda ayının boyunun bir metreye ulaştığı görülüyor. Ailenin evinde yaşayan ayıdan çekinen yetkililer hayvanı nakletmeden önce bayılttı.

DEĞERİ BİNLERCE DOLAR

Ayının türü tükenmekte olan Asya Siyah Ayısı olduğu ve karaborsada binlerce dolar değerinde olduğu açıklandı.

Aile hayvanı 2016'da Tibet mastifi sandıkları için aldıklarını söyledi.

Yerel medyaya göre Mart ayında da yine Yunnan bölgesinde bir kişi ormanda bulduğu ayıyı köpek sanarak sahiplenmiş daha sonra da kafeste tutmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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