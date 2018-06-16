ÇİN'DEN FİLİSTİN KONUSUNDA TÜRKİYE'YE TAM DESTEK
Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Vang, Türkiye'ye destek açıklaması yaptı. Vang, ''Filistin konusunda Türkiye'nin yanındayız'' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Çin Dışişleri Bakanı Vang'dan Filistin ile ilgili önemli açıklamalar geldi. Vang, "Filistin konusunda Türkiye'nin yanındayız" dedi.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU ÇİN'DE TEMASLARDA BULUNDU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pekin'de Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya geldi.
Heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu ve Çinli mevkidaşı Vang, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Çavuşoğlu ile derinlemesine ve dostane bir görüşme yaptıklarını belirten Vang, ikili ilişkiler konusunda çok sayıda mutabakata ulaşıldığını dile getirdi.
"TÜRK HALKININ SEÇİMİNE SAYGI DUYACAĞIZ"
24 Haziran seçimlerini hatırlatan Vang, "Biz, Çin olarak Türkiye'nin iç işlerine müdahale etmeyeceğiz ve Türk halkının seçimine saygı duyacağız. Türkiye'nin ulusal dayanışmasını ve istikrarını korumasına destek vereceğiz. Kalkınma konusunda kendi seçtiği yolunu da destekleyeceğiz." diye konuştu.
Vang, Türkiye'nin de ülke içinde Çin'in güvenliğine zarar verecek olayların meydana gelmesine izin vermeyeceğini aktardığını ifade eden Vang, bunu da takdirle karşıladıklarını söyledi.
"FİLİSTİNLİLERİN VE TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"
Ortadoğu'daki gelişmelerin kritik ve hassas bir süreçten geçtiğine ve İran nükleer sorunu, Filistin sorunu ve Suriye sorununda derin değişikler yaşandığına işaret eden Vang, birlikte bölgesel istikrarı koruyacaklarını kaydetti.
Filistin sorununun bir adalet sorunu olduğunun altını çizen Çin Dışişleri Bakanı Vang ,"Çin tarafı olarak biz adaletin yanındayız. Filistinlerin yanındayız. Filistinlerin davasına destek veren tüm ülkelerin yanındayız, Türkiye'nin yanındayız." dedi.
Vang, Çin'in Türkiye ile Ortadoğu konusunda iletişim ve istişareleri güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
Kaynak: haberinburada
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