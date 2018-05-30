ÇİN'DE SİNİR KRİZİ GEÇİREN ANNE, 22 AYLIK BEBEĞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ
Çin'de psikolojik sorunları bulunan anne 22 aylık erkek çocuğunun cinsel organını kesti. Daha sonra kendine gelen anne bıçağı karnına sapladı.
22 aylık bebeği yattığı sırada annenin psikolojik rahatsızlık nöbeti geldi. Elinde bıçak ile çocuğunun cinsel organı ve bir testisini kesen anne bir süre sonra kendine geldi. Ne yaptığını fark eden anne bıçağı kendi karnına saplayarak intihar etmek istedi. Komşular, kanlar içinde gördükleri anne ve bebeği hastaneye kaldırdı.
Ani sinir krizleri tutan anne ve oğlu hastane de tedavi altına alınırken kadının kocası yüksek hastane masraflarını karşılayamadığı için basın organları aracılığı ile yardım istedi.
ANNE YILLARDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR
Bir elbise fabrikasında çalışan baba Wu Shaozhong komşuları tarafından hastaneye çağrıldığını söyledi. Baba eşinin yılladır hastalıkla mücadale ettiğini söyledi. Hayır kurumları tedavi masraflarını karşılamak için aile ile irtibata geçti. Çocuk anne annenin durumu iyiye gittiği belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bakan'dan Dövizle İlgili Çarpıcı Cevap: Müslüman Ülkelerin Parmağı Var
- Oğlunu 17 Kez Bıçaklayıp Öldüren Anne, Mutlu Aile Pozunu Kıskanmış
- Haklarında Verilecek İdam Cezasını Böyle Beklediler
- Türkiye, Mesai Saatleri En Yüksek Ve Çalışma Şartları Ağır Olan Birinci Ülke Oldu
- Seçim İptal Olacak İddialarına Ak Parti'den İlk Yanıt: Söz Konusu Değil
EKONOMİ HABERLERİ
- Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
- Merkez Bankasından Döviz Mesajı: İlave Sıkılaştırma Yapılabilir
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: Londra Görüşmeleri Olumlu Geçti
- Abd'den Dev Şirketlerin 66 Milyar Dolarlık Birleşmesine Şartlı Onay!
- İtalya'da Kriz Tırmandı, Avrupa Borsaları Dibe Çakıldı!
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor
- Sarhoş Operatörün Kontrol Ettiği Dönme Dolap Kontrolden Çıktı, Küçük Kız Hayatını Kaybetti
- Bahçesinde Bulduğu Kanatsız Arıyı Sahiplenip Aylarca Baktı
- Barda Oturan İngiliz, Alnındaki Dövme Yüzünden Çinlilerden Meydan Dayağı Yedi
- Dünyanın En Yaşlı İnsanı Sigarayı Bırakmaya Çalışıyor
Bu Haberle İlgili Yorumlar