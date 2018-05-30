Türkiye Bastırdı! Nato, Pyd'yi Terör Örgütü Olarak Kabul Etti
Hawaii'de Lavlar Hızla Yaşam Alanlarına İlerliyor
Putin'den Kritik Türkakım Açıklaması: Bulgaristan Rotasını Erdoğan'da Teyit Etti
Erdoğan'dan 24 Haziran Vaadi: Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet!
Aziz Yıldırım: Bir Daha Adaylık İçin Fenerbahçe'nin Kapısından Geçmem
Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti
İnce, Delil Olarak Gösterdi, Nasuhi Güngör, Kitabını Yalanladı!
Salah İçin Olay Sözler: Oruç Tutmadığı İçin Sakatlandı
Yaprak Dökümü Sürüyor! Ünlü Ekran Yüzü Serdar Cebe'nin Görevine Son Verildi
Öldürüldü Denilen Gazeteci Canlı Yayında Ortaya Çıktı!
Korku Dolu Anlar Saniye Saniye Görüntülendi!
Kritik Mgk Sona Erdi, Ana Gündem Maddesi: Seçim!
5 Yıl Önce Kurdukları Mobil Oyun Şirketini 250 Milyon Dolara Sattılar
Mısırlı Futbolcu Mohamed Salah, Dünya Kupasına Yetişiyor
Fıfa, Suudi Arabistanlı Hakem Al-Mirdasi'yi Dünya Kupasından Çıkardı
İyi Parti'ye Geçtikten Sonra Chp'ye Dönen Milletvekilinden Sarsıcı İtiraf: Kurbanlık Koyun Gibi Gittik
Beşiktaş'ta Anderson Talisca Defteri Tamamen Kapandı
Arjantinli Yıldız Messi, Türk Dizisi Hayranı Çıktı
İnce, Kürsüden Chp'li Vekillere Çattı: Reklam Yapmayın
Abd, İran'a Karşı Yeni Yaptırım Kararı Aldı!

Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti

ÇİN'DE SİNİR KRİZİ GEÇİREN ANNE, 22 AYLIK BEBEĞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ

Çin'de psikolojik sorunları bulunan anne 22 aylık erkek çocuğunun cinsel organını kesti. Daha sonra kendine gelen anne bıçağı karnına sapladı.

Tarih : 30 Mayıs 2018, 22:10
Puan Ver : Çin'de Sinir Krizi Geçiren Anne, 22 Aylık Bebeğinin Cinsel Organını Kesti(5/10)1

22 aylık bebeği yattığı sırada annenin psikolojik rahatsızlık nöbeti geldi. Elinde bıçak ile çocuğunun cinsel organı ve bir testisini kesen anne bir süre sonra kendine geldi. Ne yaptığını fark eden anne bıçağı kendi karnına saplayarak intihar etmek istedi. Komşular, kanlar içinde gördükleri anne ve bebeği hastaneye kaldırdı.

Ani sinir krizleri tutan anne ve oğlu hastane de tedavi altına alınırken kadının kocası yüksek hastane masraflarını karşılayamadığı için basın organları aracılığı ile yardım istedi.

ANNE YILLARDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Bir elbise fabrikasında çalışan baba Wu Shaozhong komşuları tarafından hastaneye çağrıldığını söyledi. Baba eşinin yılladır hastalıkla mücadale ettiğini söyledi. Hayır kurumları tedavi masraflarını karşılamak için aile ile irtibata geçti. Çocuk anne annenin durumu iyiye gittiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çin  De  Sinir  Krizi  Geçiren  Anne  22  Aylık  Bebeğinin  Cinsel  Organını  
Kesti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER