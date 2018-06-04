Çin'in Guangdong eyaletinde yaşanan olayda, öğrenciler sınıfta ders görürken yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan öğrencilerin arasına daldı. Sınıfa yılan girmesinden dolayı öğrenciler panik halinde kaçışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntü korku dolu anları gözler önüne serdi.

ZEHİRSİZ OLDUĞU AÇIKLANDI

Uzman raporlarında, bu yılanın hava sıcaklığı uygun olan bir yer aradığından dolayı içeri girdiği ve zehirsiz olduğu bildirildi.

Kaynak: haberinburada