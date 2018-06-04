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Çin'de Sınıfa Yılan Daldı, Öğrenciler Panik Halinde Kaçıştı

ÇİN'DE SINIFA YILAN DALDI, ÖĞRENCİLER PANİK HALİNDE KAÇIŞTI

Güneydoğu Çin'de öğrencilerin ders gördüğü sınıfa yılan girince çocuklar panik halinde kaçıştı. İlginç olay, sınıfın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : Çin'de Sınıfa Yılan Daldı, Öğrenciler Panik Halinde Kaçıştı(10/10)6

Çin'in Guangdong eyaletinde yaşanan olayda, öğrenciler sınıfta ders görürken yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan öğrencilerin arasına daldı. Sınıfa yılan girmesinden dolayı öğrenciler panik halinde kaçışmaya başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan o görüntü korku dolu anları gözler önüne serdi.

ZEHİRSİZ OLDUĞU AÇIKLANDI

Uzman raporlarında, bu yılanın hava sıcaklığı uygun olan bir yer aradığından dolayı içeri girdiği ve zehirsiz olduğu bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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