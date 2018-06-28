ÇİN'DE OKUL ÖNÜNDE BIÇAKLI SALDIRI! 2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Çin'deki bir ilkokul önünde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki öğrenci hayatını kaybetti.
Çin'in Şanghay kentinde bir ilkokulun önünde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda iki öğrenci hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan bir çocuk ile velisi de hastaneye kaldırıldı.
FAİL YAKALANDI
Yerel polis, kentin Xuhui semtinde yer alan Şanhay Dünya Yabancı Dil İlkokulu'nun önündeki kaldırımda bu sabah 11.30'da gerçekleşen vahşi saldırının failinin yakalandığını açıkladı.
"İNTİKAM" İÇİN YAPMIŞ
Yerel polis, Huang soyadlı saldırganın 29 yaşında ve işsiz olduğunu bildirdi. Saldırganın, umutsuz olduğunu ve bu eylemi "intikam" için gerçekleştirdiğini savunduğu ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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