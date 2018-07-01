CİNAYETE KURBAN GİDEN EYLÜL'ÜN ANNESİ: ERDOĞAN'DAN RİCAM, İDAM GETİRİLSİN
Ankara'da cinayete kurban giden minik Eylül'ün annesi ilk kez konuştu ve çocuk istismarcılarının idam edilmesini istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen acılı anne "Meleğime kıyanlara hapis hayatı bile fazla" dedi.
Ankara'da cinayete kurban giden Eylül dün son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuğundan en küçüğünü kaybeden anne Şerife Yağlıkara açıklamalarda bulundu.
Çocuk katilleri için idam isteyen anne Yağlıkara, "Kızımı öldüren caninin en ağır şekilde cezalandırılmasını, asılmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan ricam, çocuk katilleri için idam cezası gelsin. Meleğime kıyanlara hapis hayatı bile fazla. Çocuk katilleri hapisten çıkınca yine aynısını yapacak. İdamın getirilmesini, başka annelerin canının yanmamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
ABLASI SINAVA GİREMEDİ
Eylül kaybolunca büyük kızının da Bursa'dan Polatlı'ya geldiğini belirten Yağlıkara, "Buraya gelince üniversite sınavına giremedi. Onun için bir sınav hakkı tanınmasını da istiyorum" dedi.
O İDDİALARI YALANLADI
Anne Yağlıkara, katil zanlısı Uğur Koçyiğit ile aralarında husumet bulunduğu iddialarını da yalanladı ve şunları söyledi:
Aramızda akrabalık da husumet de yok. Olayın yaşandığı gün o cani annesiyle bizim bahçemizde geziyorlardı., sohbet ettik. Soframızda yemiş içmişlikleri var. Bu kadar nefret edecek, kızımı öldürecek kadar ne yaptık onlara?
Kaynak: Akşam
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Diyarbakır Bugün Adeta Kavruldu, Termometre 51 Dereceyi Gördü
- Sıcaklığın 40 Dereceyi Bulduğu Hakkari Çukurca'da Hayat Durdu
- Hayallerini 1 Dakikayla Kaçıran Öğrenci Gözyaşlarına Boğuldu
- Prof. Dr. Fuat Sezgin Kimdir? Kaç Yaşında Öldü? Eserleri Nelerdir?
- Antalya'da 22 Haziran'da Kaybolan Müzisyen Metin Kor'un Cesedi Bulundu
EKONOMİ HABERLERİ
- Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle Oldu
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Uyuşturucunun Etkisine Giren Milyarder, Nişanlısını Boğarak Öldükten Sonra Cesedine Tecavüz Etti
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar