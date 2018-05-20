Taksicilerden Uber'e Kıskaç Taktiği! Bir Anda Etrafını Sardılar
21. Şampiyonlukta Stat, Aziz Yıldırım Diye İnledi
İlber Hoca'dan Merkel'i Topa Tuttu: İlkel!
Fanatik Yahudiler Polis Eşliğinde Mescid-İ Aksa'yı Bastı!
Dünya Devleri El Sıkıştı, Aylardır Devam Eden Kriz Sona Erdi
Abd Anlaşmadan Çekilmişti! Ab, Rusya Ve Çin, İran İçin Harekete Geçti
Beklenen Buluşma Gerçek Oldu
Kovalamaca Kötü Bitti, Gösterge 110'da Takılı Kaldı: 2 Polis Yaralı
Akşener'den Dikkat Çeken Sözler: 5 Bin Kadroya İhtiyacım Var
Sakar Hırsız Çaldığı Paraları Yola Saçtı
Galatasaray'da Şampiyonluk Kutlamaları Başladı
Başbakan Diyarbakır'da Meydan Okudu: Şeytani Şebeke, İzin Vermeyeceğiz
Çin Savaşa Hazırlanıyor! Bombardıman Uçaklarını Harekete Geçirdi
İnce, Suriye Politikasını Tek Kelimeyle Özetledi: Barışacağız!
F-16'lar Havalandı, 300 Bin Lira Ödülle Aranan Terörist Ödürüldü
Erdoğan'dan Gurbetçilere Çağrı: Vatandaşlık Alın!
Galatasaray'ın Şampiyonluk Kutlamalarında Aleyna Tilki Sürprizi!
Kuyruk 30 Km'ye Ulaştı, Şoförler İsyan Etti: Ekmek, Su Yok, Uykusuzuz
Dün Lig Bitti, Bugün Transferde Bomba Patladı
Başkent'i Mayıs Ayında Önce Sağanak Yağış Sonra Dolu Esir Aldı!

Çin savaşa hazırlanıyor! Bombardıman uçaklarını harekete geçirdi

ÇİN SAVAŞA HAZIRLANIYOR! BOMBARDIMAN UÇAKLARINI HAREKETE GEÇİRDİ

Geçen hafta ilk yerli uçak gemisininin seyir testini tamamlyan Çin, stratejik bombardıman uçaklarını tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki ada ve resiflere indirdi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 20:10
Puan Ver : Çin Savaşa Hazırlanıyor! Bombardıman Uçaklarını Harekete Geçirdi(9/10)5

Çin Hava Kuvvetleri, Güney Çin Denizi'ndeki ada ve resiflere bombardıman uçaklarını indirdiğini açıkladı. Aralarında H-6K'nın da bulunduğu bombardıman uçaklarının iniş ve kalkış tatbikatı yaptığı belirtildi.

TATBİKATIN AMACI HER YÖNE SALDIRI DÜZENLEYEBİLMEK

Tatbikatın amacı, "Bütün topraklara ulaşmak, istenen herhangi bir zamanda ve her yöne saldırı düzenleyebilmek" olarak duyuruldu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDEKİ SAVAŞA HAZIRLIK OLARAK YORUMLANDI

Tatbikatın "Batı Pasifik ve Güney Çin Denizi'ndeki savaşa hazırlık" olarak görülmesi gerektiği de Pekin'den gelen açıklamada yer aldı.

ABD: BÖLGEDEKİ İSTİKRARI TEHDİT EDİYOR

Açıklamaya Pentagon Sözcüsü Christopher Logan tepki gösterdi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, bu tarz eylemlerin gerginliği artırarak, bölgedeki istikrarı tehdit ettiğini ifade etti. Filipinler'de de muhalifler, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki askeri atılımını ve bu gelişmeye çok sert bir şekilde karşı çıkmayan iktidarı kınadı. Ülkenin devlet başkanı Rodrigo Duterte ise, kendilerine kıyasla çok güçlü olan Çin'i doğrudan hedef alamayacaklarını ifade etti.

ABD'DE BÖLGEYE ÇOK SAYIDA SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERİYOR

Tartışmalı Güney Çin Denizi'nde Pekin'in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Tayvan ve Malezya gibi ülkeler de hak iddia ediyor. ABD de bölgeye çok sayıda savaş gemisi göndererek, stratejisinin merkezine Ortadoğu yerine Asya-Pasifik'i alıyor.

ÇİN, İLK YERLİ UÇAK GEMİSİNİN SEYİR TESTİNİ TAMAMLAMIŞTI

Çin geçen hafta da ilk yerli uçak gemisi Type-001A'nın ilk seyir testini tamamlamıştı. Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Çin  Savaşa  Hazırlanıyor  Bombardıman  Uçaklarını  Harekete  Geçirdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER