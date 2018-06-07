CİN ÇIKARIYORUM DİYEREK DOLANDIRICLIK YAPAN SAHTE HOCA YAKALANDI
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandıran sahte hoca yakalandı. Sahte hocanın evinde yapılan aramada eşek kuyruğundan kıl yumağı ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirtilen sahte hoca B.Ç. yakalandı.Sahte hocanın evinde yapılan aramada eşek kuyruğundan kıl yumağı ele geçirildi
CİN ÇIKARMA, BÜYÜ YAPMA, MUSKA YAZMA VAATLERİYLE KANDIRDI
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışma kapsamında sahte hoca B.Ç.'nin cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirlendi.
EŞEK KUYRUĞUNDAN KIL YUMAĞI ELE GEÇİRİLDİ
Çay Mahallesi 75'inci Sokak'ta B.Ç. isimli şahsın evinde polis tarafından yapılan aramada 16 bin 180 TL, 100 Euro, 137 adet 9 mm mermi, 1 adet kamera kayıt cihazı, Kur'an-ı Kerim, eşek kuyruğundan kıl yumağı, duaların yazılı olduğu kağıtlar ve sahte hocanın isminin yazılı olduğu reçete koçanları ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan B.Ç. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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