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Cin Çıkarıyorum Diyerek Dolandırıclık Yapan Sahte Hoca Yakalandı

CİN ÇIKARIYORUM DİYEREK DOLANDIRICLIK YAPAN SAHTE HOCA YAKALANDI

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandıran sahte hoca yakalandı. Sahte hocanın evinde yapılan aramada eşek kuyruğundan kıl yumağı ele geçirildi.

Tarih : 07 Haziran 2018, 09:40
Puan Ver : Cin Çıkarıyorum Diyerek Dolandırıclık Yapan Sahte Hoca Yakalandı(5/10)1

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, insanları cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirtilen sahte hoca B.Ç. yakalandı.Sahte hocanın evinde yapılan aramada eşek kuyruğundan kıl yumağı ele geçirildi

CİN ÇIKARMA, BÜYÜ YAPMA, MUSKA YAZMA VAATLERİYLE KANDIRDI

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yürütülen istihbari çalışma kapsamında sahte hoca B.Ç.'nin cin çıkarma, büyü yapma, muska yazma gibi vaatlerle dolandırdığı belirlendi.

EŞEK KUYRUĞUNDAN KIL YUMAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Çay Mahallesi 75'inci Sokak'ta B.Ç. isimli şahsın evinde polis tarafından yapılan aramada 16 bin 180 TL, 100 Euro, 137 adet 9 mm mermi, 1 adet kamera kayıt cihazı, Kur'an-ı Kerim, eşek kuyruğundan kıl yumağı, duaların yazılı olduğu kağıtlar ve sahte hocanın isminin yazılı olduğu reçete koçanları ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan B.Ç. Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. B.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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