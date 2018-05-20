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Çin, ABD'ye söz verdi: İthalatımız artacak

ÇİN, ABD'YE SÖZ VERDİ: İTHALATIMIZ ARTACAK

ABD ve Çin arasındaki ticaret dengesizliğini azaltmak üzere yapılan görüşmeler sonunda Çin ABD'den daha fazla mal ve hizmet alma sözü verdi.

Tarih : 20 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Çin, Abd'ye Söz Verdi: İthalatımız Artacak(10/10)6

Çin, aradaki ticaret dengesizliğini azaltmak için ABD'den daha çok mal ve hizmet alma sözü verdi. Açıklama Pekin yönetiminin en üst düzey ekonomi yetkilisi Liu He ile Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, Washington'da beş gün süren ticaret görüşmeleri sonunda yapıldı.

"İSTİHDAMA KATKI YAPACAK"

Ortak bildiride "Taraflar Çin'in ABD'den tarım ve enerji ürünleri ithalatında anlamlı bir artışta anlaştı. Bu ABD'nin büyümesine ve istihdamına olumlu katkı yapacak" denildi. ABD, bu adımın Çin ile arasındaki yıllık 335 milyar dolarlık ticaret açığını kademeli olarak düşüreceğini belirtti.

MİKTAR BELİRLENMEDİ

Beyaz Saray'dan yapılan daha önceki açıklamalarda, ticaret açığını 200 milyar dolar azaltmanın hedeflendiği belirtilmişti. Görüşmeler sonunda yapılan açıklamada ise miktar belirtilmedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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