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Çılgın taraftar traktörüyle Rusya yollarına düştü! Hedef, Dünya Kupası

ÇILGIN TARAFTAR TRAKTÖRÜYLE RUSYA YOLLARINA DÜŞTÜ! HEDEF, DÜNYA KUPASI

Alman vatandaşı Hubert Wirth, Dünya Kupası'nda ülkesini desteklemek için 1936 model traktörüyle Rusya'ya gidiyor.

Tarih : 10 Haziran 2018, 13:00
Puan Ver : Çılgın Taraftar Traktörüyle Rusya Yollarına Düştü! Hedef, Dünya Kupası(6/10)2

4 senede bir düzenlenen Dünya Kupası öncesinde nefesler tutuldu! Milli Takımlar son hazırlıklarını yaparken, dev organizasyona katılan ülkelerin taraftarları da Dünya Kupası'nın düzenleneceği Rusya'ya gidiyor.

KENDİSİ 70, TRAKTÖRÜ 82 YAŞINDA

Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan Hubert Wirth, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'ya 1936 model traktörüyle gidiyor! 70 yaşındaki taraftar şüphesiz bu tercihiyle Dünya Kupası öncesindeki en ilginç hikayelerden birini yazıyor.

SAATTE 20 KM HIZLA İLERLİYOR

Saatte 20 kilometre hızla giden traktör, 1960 öncesinde döneminin en hızlı ve en gözde traktörüymüş. Wirth, yaptığı yolculuk sırasında Avrupa'da geçtiği kentlerde insanların kendisiyle sürekli konuştuğunu ve ortaya eğlenceli diyaloglar çıktığını söylüyor.

KÖPEĞİ DE ONUNLA BERABER

70 yaşındaki futbolsevere bu yolculukta "hayat arkadaşı" olarak tanımladığı köpeği Hexe de eşlik ediyor.

KENDİ RESTORE ETMİŞ

Aracında "Merhaba Moskova" yazan Wirth, şimdiden 1,700 kilometreyi geride bıraktı ve 7 Haziran'da Beyaz Rusya'ya ulaşmayı başardı. 70 yaşındaki futbolsever, Almanya'nın 17 Haziran'da oynayacağı ilk maç olan Meksika mücadelesine yetişmeyi planlıyor. 1998 yılında ayrılana kadar motor ustası olarak hayatını kazanan Wirth, şu anda kullanmış olduğu traktörü kendisi restore etmiş.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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