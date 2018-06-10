ÇILGIN TARAFTAR TRAKTÖRÜYLE RUSYA YOLLARINA DÜŞTÜ! HEDEF, DÜNYA KUPASI
Alman vatandaşı Hubert Wirth, Dünya Kupası'nda ülkesini desteklemek için 1936 model traktörüyle Rusya'ya gidiyor.
4 senede bir düzenlenen Dünya Kupası öncesinde nefesler tutuldu! Milli Takımlar son hazırlıklarını yaparken, dev organizasyona katılan ülkelerin taraftarları da Dünya Kupası'nın düzenleneceği Rusya'ya gidiyor.
KENDİSİ 70, TRAKTÖRÜ 82 YAŞINDA
Almanya'nın Pforzheim kentinde yaşayan Hubert Wirth, 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Rusya'ya 1936 model traktörüyle gidiyor! 70 yaşındaki taraftar şüphesiz bu tercihiyle Dünya Kupası öncesindeki en ilginç hikayelerden birini yazıyor.
SAATTE 20 KM HIZLA İLERLİYOR
Saatte 20 kilometre hızla giden traktör, 1960 öncesinde döneminin en hızlı ve en gözde traktörüymüş. Wirth, yaptığı yolculuk sırasında Avrupa'da geçtiği kentlerde insanların kendisiyle sürekli konuştuğunu ve ortaya eğlenceli diyaloglar çıktığını söylüyor.
KÖPEĞİ DE ONUNLA BERABER
70 yaşındaki futbolsevere bu yolculukta "hayat arkadaşı" olarak tanımladığı köpeği Hexe de eşlik ediyor.
KENDİ RESTORE ETMİŞ
Aracında "Merhaba Moskova" yazan Wirth, şimdiden 1,700 kilometreyi geride bıraktı ve 7 Haziran'da Beyaz Rusya'ya ulaşmayı başardı. 70 yaşındaki futbolsever, Almanya'nın 17 Haziran'da oynayacağı ilk maç olan Meksika mücadelesine yetişmeyi planlıyor. 1998 yılında ayrılana kadar motor ustası olarak hayatını kazanan Wirth, şu anda kullanmış olduğu traktörü kendisi restore etmiş.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kuzey Kore Lideri Kim'in Ardından Trump Da Tarihi Zirve İçin Singapur'da
- Son Dakika! Erdoğan'dan İnce'ye Sert Sözler: Hırsız Erdoğan Diye Bağırtıyor, Delilin Mi Var Terbiyesiz!
- Muharrem İnce: Erdoğan Beyaz Türk, Ben İse Türkiye'nin Zencisiyim
- Orhan Gencebay'ı Kahreden Ölüm! Tabutuna Sarılarak Veda Etti
- Fransa'da Trump İçin Sert Açıklama: Öfke Krizleri İle Anlaşma Dikte Edilemez
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'da Dünyanın İlk Plastik Yolu Yapıldı
- Otobüste Şarj Aleti Patlayan Yolcunun Çantası Bir Anda Alev Topuna Döndü
- Norveç Şirketi Evcil Hayvanı Olanlara Doğum İzni Verecek
- Eşcinsel Olduğundan Şüphelendiği Oğlunu İşkence Ederek Öldürdü
- 25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar