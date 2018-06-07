ÇIKTIĞI YÜRÜYÜŞTE KAYBOLAN KADIN, AVUSTRALYA'NIN VAHŞİ DOĞASINDA YARALI OLARAK 6 GÜN GEÇİRDİ
Avustralya'nın vahşi doğasında çıktığı yürüyüşte kaybolan ve yüksekten düşerek yaralanan genç kadın, kurtarma ekipleri tarafından 6 gün sonra sağ bulundu.
Avustralya'da polis yetkilileri, Güney Koreli 25 yaşındaki Joohee Han'ın Queensland eyaletindeki Tully kentinden yürüyüşe çıktıktan sonra ormanda kaybolduğunu belirterek, vahşi doğada tek başına yaralı halde 6 gün geçirdikten sonra bulunduğunu kaydetti.
SÜRÜNEREK ŞELALEYE ULAŞTI
Queensland Ambulans Servislerinden sağlık memuru Hannah Gaulke, yaptığı açıklamada, milli parktaki dağlık bölgede yüksekten düşen Joohee'nin bayıldığını ve saatler sonra kendine geldiğini anlatarak, Joohee'nin yaralı halde sürünerek kayalık bir şelaleye ulaştığını ve burada 6 gün geçirdiğini söyledi.
DURUMU İYİ
Gaulke, arkadaşlarınca kayıp olduğu bildirildikten sonra arama kurtarma ekiplerinin bulduğu Joohee'nin hastaneye kaldırıldığını aktardı. Joohee'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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