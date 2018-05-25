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Çiftlikte Erkek Arkadaşlarına 1 Hafta Boyunca Tecavüz Eden 2 Sapığın Aldığı Ceza Belli Oldu!

ÇİFTLİKTE ERKEK ARKADAŞLARINA 1 HAFTA BOYUNCA TECAVÜZ EDEN 2 SAPIĞIN ALDIĞI CEZA BELLİ OLDU!

Aydın'da 2 kişi, çiftlikte alkol aldıkları erkek arkadaşlarına tecavüz edip görüntülemişti. Görüntülerle 1 hafta boyunca tecavüzü sürdüren 2 sapık, 2 yıl sonra 28 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Çiftlikte Erkek Arkadaşlarına 1 Hafta Boyunca Tecavüz Eden 2 Sapığın Aldığı Ceza Belli Oldu!(7/10)3

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, T.A. (26) adlı erkeğe alkollüyken cinsel istismarda bulunup, kaydettikleri görüntüyle şantaj yaparak bir hafta boyunca istismarı sürdüren M.T. (42) ve M.A.'ya (34) 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

ERKEK ARKADAŞLARINA ÇİFTLİKTE TECAVÜZ EDİP, GÖRÜNTÜLEDİLER

İncirliova'nın Yazıdere Mahallesi'nde yaşayan T.A., 2016 yılının Şubat ayında, arkadaşı M.A. ve M.T. ile birlikte çiftlik evine gitti. Burada geç saatlere kadar alkol alan 3 kişiden ev sahibi M.T. ve M.A., T.A.'ya cinsel istismarda bulundu, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.

GÖRÜNTÜYLE ŞANTAJ YAPIP 1 HAFTA TECAVÜZ ETTİLER

Sonraki günlerde görüntüyü şantaj olarak kullandıkları belirtilen M.A. ve M.T., T.A.'yı tehdit ederek cinsel istismara bir hafta boyunca devam etti. T.A. jandarmaya başvurup, şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, savcılık ifadelerinden sonra serbest bırakılan M.A. ve M.T. hakkında Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj' suçlarından dava açıldı.

2 YIL SÜREN DAVADA SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

Yaklaşık bir yıl süren yargılamanın ardından 19 Ocak 2017'de kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçun sabit bulunmaması nedeniyle M.T. ve M.A.'nın beraatine hükmetti. Mağdur avukatı tarafından temyiz istemiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan karar, delillerin yeterli şekilde tartışılıp hükme esas alınmadığı gerekçesiyle Kasım 2017'de bozuldu.

DAVA YENİDEN GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan ilk duruşmada, iki sanık tutuklandı. Savcı esasa yönelik verdiği mütalaasında, tutukluluk hallerinin devamını istediği sanıklar için, cinsel saldırı eylemlerinden dolayı 13 yıldan 31.5 yıla kadar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 10.5 ila 36.5 yıla kadar, şantaj suçundan ise 1 yıl 3 aya kadar hapis cezası talebinde bulundu.

Mağdur avukatı Tuğçe Torun, sanıklara üst sınırdan, indirim yapılmadan ceza verilmesini istedi. Duruşma sanık ve avukatlarına savunmalarını yapmaları için süre verilerek ertelendi.

28 YIL 9'AR AY CEZAYA ÇARPTIRILDILAR

Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davaya dün tekrar devam edildi. Savunma yapan M.A. ve M.T., çiftlikte T.A.'nın kendileriyle isteyerek cinsel ilişkiye girdiğini iddia ederek, görüntüleri ise sonra pişman olup şikayette bulunur düşüncesiyle çektiklerini öne sürüp, beraatlerine karar verilmesini istedi. Yargılama sonunda sanıklar bu kez suçlu bulundu. Her iki sanığa da 28 yıl 9'ar ay hapis cezası verildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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