Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 14 Mart'ta tutuklanan Çiftlik Bank'ın CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın tahliye edildi. Sıla Aydın 3 aydır tutukluydu. Aydın, avukatlarının yaptığı itiraz üzerine yapılan tutukluluk incelemesi neticesinde ilgili sulh ceza mahkemesinin kararıyla Perşembe günü tahliye oldu.

ÇİFTLİK BANK'LA İLGİLİ TÜM DETAYLARI ANLATMIŞTI

Aydın Perşembe gece yarısı cezaevinden salıverildi. İfadesinde en son Ocak ayında gördüğünü söyleyen Aydın, eşinin kurduğu Çiftlik Bank organizasyonuyla ilgili detayları da anlatmıştı.

Sıla Aydın, 23 Mayıs'ta savcılığa ek ifade vermişti.

Kaynak: haberinburada