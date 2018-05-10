Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Yıldız Tilbe'ye ait olan ve sözlerinde "Tamam" kelimesi geçen "Kandıramazsın Beni" isimli şarkı için ön anlaşma yaptığı haberleri asılsız çıktı.

44 gün sonra yapılacak seçimlerden önce seçim şarkısı arayışında olan CHP, Yıldız Tilbe'nin "Kandıramazsın Beni" isimli şarkısını istedi. Ancak şarkıcının bu talebi kabul etmedi.

CHP İLE ANLAŞTIKLARI HABERLERi YALAN ÇIKTI

Ön anlaşmanın yapıldığı iddialarının ortaya atılmasından sonra Twitter hesabından açıklama yapan Yıldız Tilbe, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Şarkılarının sadece kendisini yansıttığını söyleyen Tilbe, "Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir. Şarkılarımı herhangi bir siyasi mecrada propaganda olarak duyarsanız, bilin ki haberim ve iznim yoktur." ifadelerini kullandı.

ANLAŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

muhalefetin ilgisini çeken şarkı için partiler harekete geçmiş ve CHP'nin şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

LİNÇ BAŞLATTILAR

Yıldız Tilbe'nin şarkıyı vermediği yönündeki açıklamasından sonra sosyal medyada tepki mesajları aldı. Bazı Twitter kullanıcıların Yıldız Tilbe'ye kararından dolayı hakaret ve küfür içerikli paylaşımlarda bulundu.

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Kaynak: haberinburada