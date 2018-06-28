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Chp'nin Sonuçlara İtiraz Ettiği Malatya'da Erdoğan'ın Oyu Arttı, İnce'nin Oyu Düştü
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CHP'nin Sonuçlara İtiraz Ettiği Malatya'da Erdoğan'ın Oyu Arttı, İnce'nin Oyu Düştü

CHP'NİN SONUÇLARA İTİRAZ ETTİĞİ MALATYA'DA ERDOĞAN'IN OYU ARTTI, İNCE'NİN OYU DÜŞTÜ

CHP'nin Malatya'da itiraz ettiği sandıklarda oylar yeniden sayıldı. Yapılan incelemede Erdoğan'ın oyları 702 arttırırken, İnce'nin oyu azaldı.

Tarih : 28 Haziran 2018, 18:30
Puan Ver : Chp'nin Sonuçlara İtiraz Ettiği Malatya'da Erdoğan'ın Oyu Arttı, İnce'nin Oyu Düştü(10/10)6

CHP'nin Malatya'da itiraz ettiği 12 sandıktaki oylar yeniden sayıldı. Yapılan incelemede Erdoğan oylarının 702 arttırırken, İnce'nin oyu azaldı.

CHP'NİN İTİRAZI ERDOĞAN'A YARADI

İl Seçim Kurulu Müdürü Hanifi Orhan, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, CHP'nin Battalgazi ve Pütürge ilçesindeki 12 sandığın birleştirme tutanaklarına itiraz ettiğini anımsattı.

İtiraz başvurularının değerlendirilerek kabul edildiğini anlatan Orhan, birleştirme tutanaklarının yeniden incelenerek rakamsal hataların düzeltildiğini söyledi.

ERDOĞAN'IN OYU 702 ARTTI

Malatya'da seçimlerde Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 330 bin 249, CHP'nin adayı Muharrem İnce 109 bin 528, İYİ Partinin adayı Meral Akşener 20 bin 958, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş 10 bin 504, Saadet Partisinin adayı Temel Karamollaoğlu 5 bin 481, Vatan Partisinin adayı Doğu Perinçek'in ise 553 oy aldığı açıklanmıştı.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti'ye 258 bin 157, CHP'ye 79 bin 949, MHP'ye 78 bin 371, HDP'ye 32 bin 81, İYİ Parti'ye 20 bin 464, Saadet Partisi'ne 7 bin 317, HÜDA PAR'a bin 618, Vatan Partisi'ne ise 686 oy çıkmıştı.

OYLAR YENİDEN SAYILINCA İNCE'NİN OYU DÜŞTÜ

Yapılan itirazların değerlendirilmesi ve hataların düzeltilmesinin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın oyu 709 artarak 330 bin 301'e çıktı. Muharrem İnce'nin oyu ise 52 azalarak 109 bin 476'ya geriledi.

İtirazlar sonucu İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener'in 20 bin 958, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın 10 bin 504, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu'nun 5 bin 481, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek'in ise 553 oy aldığı belirlendi.

Milletvekilliği seçimlerinde ise AK Parti'nin 258 bin 166, CHP'nin 80 bin 20, MHP'nin 78 bin 401, HDP'nin 32 bin 65, İYİ Parti'nin 20 bin 456, Saadet Partisi'nin 7 bin 288, HÜDA PAR'ın bin 619, Vatan Partisi'nin ise 671 oy aldığı tespit edildi.

Malatya'da kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti 4, CHP 1 ve MHP 1 milletvekili çıkarmıştı.

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Kaynak: haberinburada



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