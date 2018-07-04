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CHP'nin 'Seçim sonuç sistemi' faturası sosyal medyayı ayağa kaldırdı

CHP'NİN 'SEÇİM SONUÇ SİSTEMİ' FATURASI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seçim sonuçları için hazırlattıkları sisteme ilişkin iddialara yanıt verirken elle tanzim edilen faturanın görüntüsünü paylaşması sosyal medyayı salladı.

Tarih : 04 Temmuz 2018, 00:50
Puan Ver : Chp'nin 'seçim Sonuç Sistemi' Faturası Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı(10/10)6

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in seçim sonuçları için hazırlattıkları sisteme ilişkin iddialara yanıt verirken elle tanzim edilen faturanın görüntüsünü paylaşması sosyal medyayı salladı.

FATURANIN DİJİTAL OLMAMASI ESPRİLİ YORUMLAR GELDİ

Bilişim firmasının faturasının dahi dijital olmamasına esprili yorumlar getiren Twitter kullanıcıları, bilgisayar çıktısı ile fatura kesemeyen firmadan sağlıklı hizmet alınacağı beklentisini sorguladı.

ADİL SEÇİM PLATFORMU BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADIĞI İÇİN ÖZÜR DİLEDİ

24 Haziran seçimleri geride kaldı ama seçim gecesi yaşananlar ve CHP'nin seçim sonuçlarına yönelik açıklamaları ile ilgili tartışmalar bitmedi. Sandık başı verilerini paylaşan Anadolu Ajansı'na alternatif olarak geliştirilen Adil Seçim Platformu, seçmenlerin beklentilerini karşılayamadıklarını açıklayarak seçmenden özür dilemişti. Seçimle ilgili kendi sistemini kuran CHP de farklı bir sonuç açıklayamamış, Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi sonuçları kabul ettiğini açıklamıştı.

EL YAZISIYLA HAZIRLANAN FATURA YANKI BULDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, partisinin Adil Seçim Platformu'na 7 milyon lira ödediği iddiasına Twitter'dan "Faturalı" yanıt verdi. Ancak Adıgüzel'in verdiği yanıttan ziyade bir bilişim firmasının el yazısıyla fatura tanzim etmesi yankı buldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı fatura ile ilgili esprili mesajlarla Adıgüzel'e yanıt verdi.

"YAPAY ZEKA KULLANACAĞIZ" DEMİŞTİ

Seçim öncesi iddialı açıklamalarda bulunan Adıgüzel, "YSK da seçim sonuçlarını CHP'den öğrenecek. Biz parti olarak yazılım anlamında çok ciddi çalışma yapıyoruz. Tüm Türkiye'deki arkadaşlarımızı seferber edeceğiz. Türkiye'de gerçekten adil bir seçim ortamı yaratmak gayesindeyiz. Gerekirse yapay zekayı mı kullanmamız gerekiyor, onu da kullanacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Onursal Adıgüzel'in paylaştığı faturaya gelen yorumlar şöyle:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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