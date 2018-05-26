CHP'NİN SEÇİM ŞARKISI MİLLET İÇİN GELİYORUZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısında "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı seçim şarkısı tanıtıldı.
CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı başladı. Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı seçim şarkısı tanıtıldı.
SELVİ KILIÇDAROĞLU VE ÜLKÜ İNCE TOPLANTIYA BİRLİKTE KATILDI
CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı başladı.Toplantı için partililer, sabah erken saatlerden itibaren JW Marriot Otel'e gelmeye başladı.Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi. Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.
SEÇİM ŞARKISI "MİLLET İÇİN GELİYORUZ" TANITILDI
Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı seçim şarkısı tanıtıldı.
230 SAYFALIK BİLDİRGE DAĞITILDI
Toplantı salonuna girişte adaylara ve misafirlere CHP'nin 230 sayfalık bildirgesi dağıtıldı.
SEÇİM SLOGANI "MİLLET İÇİN GELİYORUZ"
CHP'nin seçim sloganı da "Millet için geliyoruz" olarak açıklandı. CHP, cumhurbaşkanı seçim kampanyasında ise "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullanacak. CHP ayrıca seçimlerde "artık tamam" sloganıyla da seçmenin karşısında olacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cinnet Getirip Kızlarını Öldüren Anne: Eşimin Ve Ailesinin Yaptıkları Sebep Oldu
- Çorumda Mezar Başında Ağlayan Genç Kız Kaçtı, Görevliler Kovaladı
- Gökçek'ten İlginç Çıkış: Türkiye'yi Küme Düşürülen Futbol Takımına Benzetti
- Şehitler Anıtı'ndaki Türk Bayrağını İndirme Girişiminde Bulunan 2 Saldırgan Tutuklandı!
- Beşiktaş'ta Kıyıya Yanaşan Tekne İskeleye Çarptı: 3 Yaralı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Tarihi Zirveyi İptal Eden Trump Geri Adım Attı: Görüşmek İstiyoruz
- Nasa Duyurdu, İnsanoğlu 46 Yıl Sonra Ay'a Çıkacak!
- Eve Çağırdığı Tamirciye Tecavüz Etti, Tehdit Edip Gönderdi
- Yılan Zehri Anne Sütünden Geçti, Ana-Kız Hayatını Kaybetti
- Minibüs Şoförü Facebook'tan Canlı Yayındayken Kamyonla Çarpıştı: 9 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar