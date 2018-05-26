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CHP'nin Seçim Şarkısı Millet için Geliyoruz Görücüye Çıktı

CHP'NİN SEÇİM ŞARKISI MİLLET İÇİN GELİYORUZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısında "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı seçim şarkısı tanıtıldı.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Chp'nin Seçim Şarkısı Millet İçin Geliyoruz Görücüye Çıktı(6/10)2

CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı başladı. Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı seçim şarkısı tanıtıldı.

SELVİ KILIÇDAROĞLU VE ÜLKÜ İNCE TOPLANTIYA BİRLİKTE KATILDI

CHP'nin seçim bildirgesi ve aday tanıtım toplantısı başladı.Toplantı için partililer, sabah erken saatlerden itibaren JW Marriot Otel'e gelmeye başladı.Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi. Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.

SEÇİM ŞARKISI "MİLLET İÇİN GELİYORUZ" TANITILDI

Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı seçim şarkısı tanıtıldı.

230 SAYFALIK BİLDİRGE DAĞITILDI

Toplantı salonuna girişte adaylara ve misafirlere CHP'nin 230 sayfalık bildirgesi dağıtıldı.

SEÇİM SLOGANI "MİLLET İÇİN GELİYORUZ"

CHP'nin seçim sloganı da "Millet için geliyoruz" olarak açıklandı. CHP, cumhurbaşkanı seçim kampanyasında ise "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullanacak. CHP ayrıca seçimlerde "artık tamam" sloganıyla da seçmenin karşısında olacak.

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Kaynak: haberinburada



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