10 Kişiyi Öldüren Okul Katliamcısı Saplantılı Aşık Çıktı
Irak'tan Kahreden Haber: 2 Askerimiz Şehit Oldu!
Obama Çifti Netflix İle Anlaşma İmzaladı!
Stajyer Öğretmen Öğrencisiyle Beraber Oldu, Personele Yakalandı
Akşener'den Dikkat Çeken Vaat: Araçları Satıp, 8 Milyarı Dağıtacak!
Chp'nin Listesinde Son Dakika Değişikliği: 2 Vekil Yeniden Seçilecek Sıradan Aday Gösterildi
İşte Ak Parti'de Liste Dışı Kalan 147 Milletvekili
Erdoğan'dan İsrail'e Kudüs Tepkisi: Haklarımızdan Taviz Vermeyeceğiz
Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesinde Dikkat Çeken Hata!
Erdoğan'a Suikast İhbarına İnce'den Tartışılacak Yorum!
İtalya'da Cengiz Ünder'e Büyük Ödül!
Liste Dışı Kalan Metiner Ve Tayyar'dan İlk Yorum!
Kıbrıs, Akkuyu Nükleer Santralin İptal Edilmesi İçin Çağrı Yaptı!
Hatay'da Askeri Araç Şarampole Uçtu: 11 Askerimiz Yaralandı
Mehmet Ağar'ın Oğlu Ak Parti'den Elazığ Milletvekili Adayı Gösterildi
Saadet Listesinde Altan Tan Sürprizi! Birinci Sırada Yer Aldı
Bbp'li 18 İsim Ak Parti'nin Milletvekili Aday Listesine Girdi
Chp'nin 27. Dönem İstanbul Milletvekili Aday Listesi
İşte İyi Parti'nin Milletvekili Adayları!
İşte Ak Parti'nin İzmir Milletvekili Adayları Listesi

CHP'nin Listesinde Son Dakika Değişikliği: 2 Vekil Yeniden Seçilecek Sıradan Aday Gösterildi

CHP'NİN LİSTESİNDE SON DAKİKA DEĞİŞİKLİĞİ: 2 VEKİL YENİDEN SEÇİLECEK SIRADAN ADAY GÖSTERİLDİ

CHP'nin aday listesi, YSK'ya teslim edilene kadar değişti. Mevcut vekiller Ali Şeker ve Özkan Yalım yeniden seçilecek sırada aday gösterildi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 23:30
Puan Ver : Chp'nin Listesinde Son Dakika Değişikliği: 2 Vekil Yeniden Seçilecek Sıradan Aday Gösterildi(7/10)3

CHP'nin aday listesi, YSK'ya teslim edilene kadar değişti. Listede yer almadığı belirtilen Ali Şeker daha önce 3. bölgeden vekil olmuşken, 24 Haziran için İstanbul 2. Bölge 8. sıradan aday gösterildi. Özkan Yalım ise Uşak 1. sıra adayı oldu.

TUNCAY ÖZKAN'IN ADAYLIK YERİ DEĞİŞTİ

İzmir Milletvekili Tuncay Özkan dünkü listede İstanbul'dan aday gösterilirken, bugün değişiklik yapılarak yeniden İzmir 1. bölgeden liste başı olarak aday yapıldı.

KABOĞLU 1. SIRAYA ALINDI

KHK ile ihraç edilen anayasa hukukçusu akademisyen Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise İstanbul 1. bölge 9.sıradayken, 1.sıraya alındı.

İNCE'NİN EKİBİNDEN ÜÇ İSİM SEÇİLEBİLECEK YERDEN ADAY

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ekibinden sayılan üç isim aday listesinde yer aldı. Halen Meclis Başkanvekili olan Yaşar Tüzün Bilecik 1. sıradan, Tanju Özcan Bolu 1.sıradan, Mehmet Göker Burdur 1.sıradan aday gösterildi. Emre Köprülü ise Tekirdağ dördüncü sırada yer bulabildi.

ADAY GÖSTERİLMEYEN İNCE'YE YAKIN İSİMLER

İnce'ye yakın milletvekillerinden Namık Havutca, Rıza Yalçınkaya, Bülent Öz, Bülent Yener Bektaşoğlu, Mazlum Nurlu, Yakup Akkaya, Akın Üstündağ, Şerafettin Turpcu, Erdin Bircan ise tekrar aday gösterilmedi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  Nin  Listesinde  Son  Dakika  Değişikliği  2  Vekil  Yeniden  Seçilecek  Sıradan  
Aday  Gösterildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER