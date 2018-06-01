CHP'NİN GÜLEN DOSYASI TALEBİNE ADALET BAKANLIĞINDAN İZİN ÇIKTI
4 kişilik CHP heyeti 4 Haziran Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'i iade talebi belgelerini inceleyecek.
HER ŞEY İNCE'NİN SÖZLERİYLE BAŞLADI
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce geçtiğimiz günlerde Fetullah Gülen'in ABD'den usulüne uygun istenmediğini söylemiş, önce Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ardından Adalet Bakanı Abdülhamit Gül İnce'yi belgeleri incelemek üzere Adalet Bakanlığı'na davet etmişti.
ADELET BAKANLIĞI'NA BAŞVURDULAR
Bunun ardından CHP, Adalet Bakanlığı'na resmi yazıyla başvurarak, Fethullah Gülen'in iadesi için yapılan başvuru sürecine yönelik belgelerin incelenmesini talep etti.
PAZARTESİ GÜNÜ İNCELEYECEKLER
4 kişilik CHP heyeti 4 Haziran Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'nda Gülen'i iade talebi belgelerini inceleyecek.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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