CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu kullanmak için Saffet Çam Ortaokulu'na geldi. İnce, eşi, oğlu ve gelini ile birlikte oyunu kullandı.

"AKŞAM YSK ÖNÜNDE OLACAĞIM"

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan İnce, seçim sonuçlarını Ankara'dan takip edeceğini belirterek, "Hayırlı uğurlu olsun. En iyisi ne ise o olsun. Akşam Ankara'da YSK'nın önünde olacağım" dedi.

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Kaynak: haberinburada