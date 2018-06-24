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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Oyunu Kullandı

CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI MUHARREM İNCE, OYUNU KULLANDI

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu Yalova'da Saffet Çam Ortaokulu'nda kullandı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 11:10
Puan Ver : Chp'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Oyunu Kullandı(6/10)2

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyunu kullanmak için Saffet Çam Ortaokulu'na geldi. İnce, eşi, oğlu ve gelini ile birlikte oyunu kullandı.

"AKŞAM YSK ÖNÜNDE OLACAĞIM"

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yapan İnce, seçim sonuçlarını Ankara'dan takip edeceğini belirterek, "Hayırlı uğurlu olsun. En iyisi ne ise o olsun. Akşam Ankara'da YSK'nın önünde olacağım" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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