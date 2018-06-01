CHP'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI İNCE'DEN BİLECİK MİTİNGİNDE DİKKAT ÇEKEN İLETİŞİM HATASI!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bilecik mitinginde sık sık kalabalığa sırtını dönerek konuşması dikkat çekti. İletişim uzmanları, sahnede ya da mitingde kalabalığa sırtını dönmeyi bir "iletişim hatası" olarak niteledi.
İNCE'NİN KONUŞMASI SIRASINDA SIK SIK SIRTINI DÖNMESİ DİKKAT ÇEKTİ
24 Haziran erken seçimi öncesinde cumhurbaşkanı adayları çalışmalarını sürdürüyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Bilecik mitinginde açıklamalarda bulundu. İnce'nin konuşması sırasında sık sık kalabalığa sırtını dönmesi dikkat çekti.
KALABALIĞA SIRTINI DÖNEREK KONUŞMAK "İLETİŞİM HATASI" OLARAK NİTELEDİ
İletişim uzmanları, sahnede ya da mitingde kalabalığa sırtını dönerek konuşmayı "iletişim hatası" olarak niteledi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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