CHP'NİN ADAYI İNCE, DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDECEK
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ilk icraatı, hapishanedeki HDP liderini ziyaret etmek olacak.
SEÇİM STARTINI YALOVA'DAN VERMİŞTİ
CHP'nin çiçeği burnunda adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, başkanlık yarışına ilk olarak Yalova'dan seçim startı vermişti.
DEMİRTAŞ'I VE DİĞER ADAYLARI ZİYARET EDECEK
İnce, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'li aday Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.
İnce, bu ziyaretleri kucaklayıcı bir yaklaşım olarak değerlendirse de bu ziyaretin halktan nasıl bir tepki alacağı merak konusu oldu.
DEMİRTAŞ İÇİN SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI
İnce dün yaptığı açıklamada, "HDP'liler de İyi Partililer de Saadet Partililer de bu memleketin evladı, Akşener'le uğraşma, Perinçek'le uğraşma, Demirtaş'ı hapse atma, böyle olmaz. Demokrasi empati yapmaktır" diye konuşmuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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