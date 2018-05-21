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Chp'nin Aday Listesinde Yer Almayan Eren Erdem Ve Barış Yarkadaş'tan İlk Açıklama
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CHP'nin Aday Listesinde Yer Almayan Eren Erdem ve Barış Yarkadaş'tan İlk Açıklama

CHP'NİN ADAY LİSTESİNDE YER ALMAYAN EREN ERDEM VE BARIŞ YARKADAŞ'TAN İLK AÇIKLAMA

CHP'nin açıklanan milletvekili aday listesinde Enis Berberoğlu ve Abdüllatif Şener dikkat çekerken Eren Erdem ve Barış Yarkadaş aday gösterilmedi. Yarkadaş ve Erdem'den ilk açıklama geldi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : Chp'nin Aday Listesinde Yer Almayan Eren Erdem Ve Barış Yarkadaş'tan İlk Açıklama(7/10)3

24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde aday olacak CHP'lilerin listesi belli oldu. Listede ismi yer almayan Eren Erdem ve Barış Yarkadaş Twitter hesapları üzerinden açıklama yaptı.

CHP ADAY LİSTESİ AÇIKLANDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 24 Haziran erken seçimlerinde 600 kişilik milletvekili aday listesi belli oldu. Listede tutuklu vekil Enis Berberoğlu'nun İstanbul 2. bölge 1. sıradan, eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in ise Konya'dan 1. sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti.

LİSTEDE BARIŞ YARKADAŞ VE EREN ERDEM YER ALMADI

CHP listesinden aday gösterilmeyen Eren Erdem ve Barış Yarkadaş Twitter hesapları üzerinden açıklama yaptı.

"PARTİMİZİN İKTİDARI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Listede adı olmayan Barış Yarkadaş, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, "Partim 25 ve 26. Dönem MV. olma onurunu verdi. Üç yıl boyunca bu onura layık olmaya gayret ettim. Gnl. Bşk. Sn. Kılıçdaroğlu da demokrasi mücadelemizde tam destek verdi. Demokrasi ve özgürlük mücadelesine parlamento dışında devam edecek, partimizin iktidarı için çalışacağız." dedi.

"VEKİLLİK ÖNEMLİ DEĞİL"

Eren Erdem ise twitter hesabından şu paylaşımı yaptı; "Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Partim bana 25 ve 26. Dönem Milletvekili olma onuru yaşattı. 27.dönem listesinde yokum. Ülkemde demokrasi için, kapı kapı gezerek mücadele edeceğim.Vekillik önemli değil.Önemli olan,Türkiye demokrasisidir. Çalışacağız! Kazanacağız. İlk durak Maraş!"

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Kaynak: haberinburada



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