CHP'NİN 3 BÜYÜK İLDEKİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BELLİ OLDU!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin üç büyük ildeki milletvekili adayları belli oldu.
İşte CHP'nin 3 büyük ildeki adayları:
İSTANBUL
1. Bölge
Akif Hamzaçebi
Gamze Akkuş İlgezdi
Onursal Adıgüzel
Fethi Açıkel
Gürsel Tekin
İlhan Kesici
Oğuz Kağan Salıcı
Mahmut Tanal
İbrahim Kaboğlu
Sera Kadıgil
2. Bölge
Enis Berberoğlu
Aykut Erdoğdu
Tuncay Özkan
Sezgin Tanrıkulu
Yüksel Mansur Kılıç
Yunus Emre
Gökhan Zeybek
Işık Öğütçü
Derya Şimşek
3. Bölge
Engin Altay
Erdoğan Toprak
Mehmet Bekaroğlu
Sibel Özdemir
Özgür Karabat
Turan Aydoğdu
Gülizar Emecan
Turan Hançerli
ANKARA
1. Bölge
Tekin Bingöl,
Levent Gök
Ali Haydar Hakverdi
Bülent Kuşoğlu
Gamze Taşçıer
Ekrem Kerem Oktay
2. Bölge
Nihat Yeşil
Yıldırım Kaya
3. Bölge
Haluk Koç
Murat Emir
Ahmet Ersen
Servet Ünsal
İZMİR
1. Bölge
Murat Bakan
Selin Sayek Böke
Özcan Purçu
Kani Beko
Mehmet Ali Çelebi
Tacettin Bayır
Erdal Aslan
2. Bölge
Kemal Kılıçdaroğlu
Ünal Çeriköz
Kamil Okyay Sındır
Atila Setel
Sevda Erdan Kılıç
Mahir Polat
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Kaynak: haberinburada
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