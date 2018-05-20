CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplanan MYK ve PM toplantısında CHP'nin üç büyük ildeki milletvekili adayları belli oldu.

İşte CHP'nin 3 büyük ildeki adayları:

İSTANBUL

1. Bölge

Akif Hamzaçebi

Gamze Akkuş İlgezdi

Onursal Adıgüzel

Fethi Açıkel

Gürsel Tekin

İlhan Kesici

Oğuz Kağan Salıcı

Mahmut Tanal

İbrahim Kaboğlu

Sera Kadıgil

2. Bölge

Enis Berberoğlu

Aykut Erdoğdu

Tuncay Özkan

Sezgin Tanrıkulu

Yüksel Mansur Kılıç

Yunus Emre

Gökhan Zeybek

Işık Öğütçü

Derya Şimşek

3. Bölge

Engin Altay

Erdoğan Toprak

Mehmet Bekaroğlu

Sibel Özdemir

Özgür Karabat

Turan Aydoğdu

Gülizar Emecan

Turan Hançerli

ANKARA

1. Bölge

Tekin Bingöl,

Levent Gök

Ali Haydar Hakverdi

Bülent Kuşoğlu

Gamze Taşçıer

Ekrem Kerem Oktay

2. Bölge

Nihat Yeşil

Yıldırım Kaya

3. Bölge

Haluk Koç

Murat Emir

Ahmet Ersen

Servet Ünsal

İZMİR

1. Bölge

Murat Bakan

Selin Sayek Böke

Özcan Purçu

Kani Beko

Mehmet Ali Çelebi

Tacettin Bayır

Erdal Aslan

2. Bölge

Kemal Kılıçdaroğlu

Ünal Çeriköz

Kamil Okyay Sındır

Atila Setel

Sevda Erdan Kılıç

Mahir Polat

Bedri Serter

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada