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CHP'nin 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu

CHP'NİN 27.DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM OLDU

CHP milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki CHP'nin 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte CHP'nin Ankara milletvekili aday listesi...

Tarih : 21 Mayıs 2018, 20:40
Puan Ver : Chp'nin 27.Dönem Ankara Milletvekili Adayları Kim Oldu(6/10)2

CHP milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki CHP'nin 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte CHP'nin bölge bölge Ankara milletvekili aday listesi...

ANKARA 1. BÖLGE

TEKİN BİNGÖL

LEVENT GÖK

ALİ HAYDAR HAKVERDİ

BÜLENT KUŞOĞLU

GAMZE TAŞCIER

EKREM KEREM OKTAY

MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU

HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL

ALİ HİKMET AKILLI

AYLİN YAMAN

UMUT ERARSLAN

KAMER GÖZAÇIK ŞEN

CANSEL GÜVEN

ANKARA 2. BÖLGE

MURAT EMİR

YILDIRIM KAYA

SEMRA DİNÇER

KENAN NUHUT

MURAT KAVUNCU

BEKİR SAMİ DOĞAN

ALİBEY YÜKSEL

DENİZ ÇAKIR

MUSTAFA NADİR ER

SUNA KERİMOĞLU

BARIŞ CAN SARAÇOĞLU

ANKARA 3. BÖLGE

AHMET HALUK KOÇ

NİHAT YEŞİL

SERVET ÜNSAL

ALİ BAŞKARAAĞAÇ

AHMET ERSEN ÖZSOY

AHMET MEŞE

UMUT AKDOĞAN

BATTAL YILDIZ

GÜLŞAH DENİZ ATALAR

TEMEL BORGA BUDAK

İLKE ÇAKAR

BİLAL YILMAZ

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Kaynak: haberinburada



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