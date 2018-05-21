CHP'NİN 27.DÖNEM ANKARA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİM OLDU
CHP milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki CHP'nin 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte CHP'nin Ankara milletvekili aday listesi...
CHP milletvekili aday listesi YSK'ya teslim edildi. Peki CHP'nin 27.dönem Ankara milletvekili adayları kim oldu? İşte CHP'nin bölge bölge Ankara milletvekili aday listesi...
ANKARA 1. BÖLGE
TEKİN BİNGÖL
LEVENT GÖK
ALİ HAYDAR HAKVERDİ
BÜLENT KUŞOĞLU
GAMZE TAŞCIER
EKREM KEREM OKTAY
MEHMET HADİMİ YAKUPOĞLU
HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
ALİ HİKMET AKILLI
AYLİN YAMAN
UMUT ERARSLAN
KAMER GÖZAÇIK ŞEN
CANSEL GÜVEN
ANKARA 2. BÖLGE
MURAT EMİR
YILDIRIM KAYA
SEMRA DİNÇER
KENAN NUHUT
MURAT KAVUNCU
BEKİR SAMİ DOĞAN
ALİBEY YÜKSEL
DENİZ ÇAKIR
MUSTAFA NADİR ER
SUNA KERİMOĞLU
BARIŞ CAN SARAÇOĞLU
ANKARA 3. BÖLGE
AHMET HALUK KOÇ
NİHAT YEŞİL
SERVET ÜNSAL
ALİ BAŞKARAAĞAÇ
AHMET ERSEN ÖZSOY
AHMET MEŞE
UMUT AKDOĞAN
BATTAL YILDIZ
GÜLŞAH DENİZ ATALAR
TEMEL BORGA BUDAK
İLKE ÇAKAR
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Kaynak: haberinburada
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