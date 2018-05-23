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CHP'liler Bağış İçin Sıraya Girdi, Bir Seçmenin Parası Yanlışlıkla Erdoğan'a Yattı

CHP'LİLER BAĞIŞ İÇİN SIRAYA GİRDİ, BİR SEÇMENİN PARASI YANLIŞLIKLA ERDOĞAN'A YATTI

Taksim'de toplanan CHP'liler İnce'nin hesabına para yatırmak için sıraya girdi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir seçmenin bağışının İnce yerine Erdoğan'a yatırıldığını söyledi.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 15:20
Puan Ver : Chp'liler Bağış İçin Sıraya Girdi, Bir Seçmenin Parası Yanlışlıkla Erdoğan'a Yattı(7/10)3

Beyoğlu'nda bir araya gelen CHP'liler, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesaba para yatırdı.

CHP'Lİ VEKİLLER TAKSİM'DEKİ ŞUBE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için Taksim'deki banka şubesine para yatırdı.

Banka önünde açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, "Burada halkın dişinden, tırnağından artırdığıyla halkın Cumhurbaşkanına ufacık da olsa gönlünden katkı sunmaya çalışan bir kitle var" dedi.

"SEÇMENİN PARASI, İNCE YERİNE ERDOĞAN'IN HESABINA YATIRILDI"

Canan Kaftancıoğlu daha sonra Leyla Yılmaz adlı CHP seçmeninin İnce'nin hesabına yatırmak istediği paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü. Kaftancıoğlu ve Yılmaz dekontu göstererek açıklamalarda bulundu.

"EVE GİDİNCE DEKONTTA FARK ETTİM"

Canan Kaftancıoğlu, "Bugün Leyla hanım bankaya giderek bu yanlışı düzelttirmeye çalışacak. Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu. Leyla Yılmaz ise, "Bir gün önce bankaya giderek Muharrem İnce'nin kampanya hesabına bağış yatıracağımı söyledim.

Bağışımı yaptıktan sonra dekontumu alarak çantama koydum. Eve gittiğimde makbuzu kontrol ettim. Bağışımın başka bir adayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına kaydedildiğini gördüm" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada



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