Malatya'da mazbatasını alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP ve Muharrem İnce'ye gönül verenlerin seçim gecesi hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"CHP VE İNCE'YE GÖNÜL VERENLER SEÇİM GECESİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI"

Malatya'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba , mazbatasını aldı. Çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada Veli Ağbaba, CHP ve Muharrem İnce 'ye gönül verenlerin seçim gecesi hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"SON DERECE VAHİM VE KÖTÜ OLAYLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Ağbaba, "Aslında yeni bir başlangıç var artık. Bundan sonra yeni umutlara doğru yelken açmamız gerekiyor. Yeniden umutlanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni yaşatmamız gerekiyor. Son derece vahim ve kötü olaylarla karşı karşıyayız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yine Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, Türkiye'nin Avrupa standartlarında bir demokrasiyle yönetilmesi için her türlü mücadeleyi vereceğimizi söylemek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada