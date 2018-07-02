CHP'Lİ VEKİLDEN ERDOĞAN'A KYK BORÇLARI İÇİN AF ÇAĞRISI: BİNLERCE GENÇ BUNU ÖDEYEMEZ
CHP Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Erdoğan'a KYK borçları için af çağrısı yaptı. Karaduman, "KYK borcu ile mezun oldum. Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez" dedi.
24 Haziran Milletvekili Genel Seçimlerinde, Konya'dan Saadet Partisi kontenjanından CHP Milletvekili olan Abdülkadir Karaduman, KYK borçları için Erdoğan'a çağrı yaptı. Karaduman, "KYK borcu ile mezun oldum. Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez" dedi.
"KYK BORCU İLE MEZUN OLDUM"
CHP Milletvekili olan Abdülkadir Karaduman, Sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanım, ben Konya milletvekili Abdulkadir Karaduman. KYK borcu ile mezun oldum" ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİ MİLLETVEKİLİ OLDUĞUM İÇİN BEN BU BORCU ÖDERİM"
Abdülkadir Karaduman, "Şimdi milletvekili olduğum için ben bu borcu öderim ama binlerce genç bunu ödeyemez" dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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