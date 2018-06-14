CHP'Lİ VEKİLDEN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: F-35 UÇAKLARI RÜŞVETTİR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye 21 Haziran'da teslim edileceğini hatırlatarak "Bu yapılan seçim öncesi bir rüşvettir" dedi.
Seçim bölgesi Ardahan'da çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, parti binasında açıklama yaptı. ABD'nin F-35'lerin teslim tarihinin seçimden 3 gün önceye denk gelmesini eleştiren Öztürk, "Bu yapılan seçim öncesi bir rüşvettir" dedi.
"SEÇİM ÖNCESİ ŞOV YAPILIYOR"
Öztürk, "ABD firmasının 21 Haziran'da F-35'lerin teslimi konusunda bir açıklama yaptığını biliyoruz. Esasen ABD ile AKP hükümeti basın önünde çatışıyormuş gibi görüntüler vermelerine rağmen, bu seçim öncesi bir rüşvettir. Bu açıkça seçim öncesine getirilmek suretiyle bir şov yapılması, işte biz böyle güçlüyüz, dünya ile ilişkilerimiz gayet iyi, savunma alanında gayet iyi gidiyor görüntüsü verilmesine dönük bir tarih programlanması olarak görüyoruz biz bunu" ifadelerini kullandı.
"KAMUOYUNU ALDATMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR"
Öztürk sözlerine şu ifadelerle devam etti;
AKP'nin hükümet olarak hem içeride, hem dışarıda, içinde bulunduğu açmazı aşabilmek için bütün ulusal konuları seçim malzemesi yapması, seçime dönük ve seçimle alakalı her şeyi gündeme getirmesi ibretlik bir durumdur. Ama ne olursa olsun, bütün her şey kamuoyumuzun gözü önünde oluyor. Sözüm ona, içerideki bütün adımlar seçime dönük oluyor. Dışarıdaki bütün konular, Membiç planı, ABD'den F-35 alımı, AB ile bir yakınlaşma gibi gösterilmesi, güya vize kolaylığının sağlanacağı şeklinde bir imada bulunulması, bunların hepsi 24 Haziran'daki seçim öncesi içerideki kamuoyumuzu aldatmaya, yanıltmaya yönelik bir çalışma olarak görüyoruz. Bir algı operasyonu yapılıyor açıkçası.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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