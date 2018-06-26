CHP'Lİ VEKİL İSTİFA ÇAĞRISININ ARDINDAN GENEL MERKEZ ÖNÜNDE OTURMA EYLEMİ BAŞLATIYOR
CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, yarın 11.00'de genel merkez binasının önünde oturma eylemi başlatacak.
CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, yarın 11.00'de genel merkez binasının önünde oturma eylemi başlatacak.
CHP'DE SULAR İYİCE ISINIYOR
CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Erol, "Koltuk adamlıklarını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünün açılması için yarın saat 11.00'den itibaren CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağım." dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerdeki büyük bozgun ardından sular iyice ısınmaya başladı.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP'den Elazığ milletvekili seçilen Gürsel Erol, "Koltuk adamlıklarını bırakıp dava adamlıklarına dönecek siyasetçilerin önünün açılması için yarın saat 11.00'den itibaren CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağım." ifadelerine yer verdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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