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CHP'li Vekil, CHP'lileri Şehit Cenazesine Kabul Etmeyin Diyen Soylu'yu Savcılığa Şikayet Etti

CHP'Lİ VEKİL, CHP'LİLERİ ŞEHİT CENAZESİNE KABUL ETMEYİN DİYEN SOYLU'YU SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "CHP İl başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" diyen İçişleri Bakanı Soylu'yu savcılığa şikayet etti.

Tarih : 30 Haziran 2018, 00:20
Puan Ver : Chp'li Vekil, Chp'lileri Şehit Cenazesine Kabul Etmeyin Diyen Soylu'yu Savcılığa Şikayet Etti(9/10)5

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, "CHP İl başkanlarını şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" diyen İçişleri Bakanı Soylu'yu savcılığa şikayet etti.

TANAL, SOYLU'YU SAVCILIĞA ŞİKAYET ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Kanunsuz emir verdiği ve kin-nefret suçlarını işlediği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. Soylu "CHP İl başkanlarını bundan sonra şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin" talimatı vermişti.

CHP İstanbul Milletvekili Avukat Mahmut Tanal, Kanunsuz Emir veren ve nefret suçu işleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet etti. Skandal açıklamanın İçişleri Bakanlığı makamına yakışmadığını dile getiren Tanal, şunları söyledi:

"Bu ülkenin İçişleri Bakanı kaostan beslenemez. Hükümet adına iç güvenliğin doğrudan muhatabı içişleri bakanıdır. Ancak Sayın Süleyman Soylu iç güvenliğin muhatabı değil kaosun, ayrımcılığın muhatabı gibi davranıyor. Neden CHP'liler şehit cenazelerine alınmıyor? Şehidimize kelle diyen onlar, 'birkaç Mehmet şehit oldu diye Meclis toplanmaz' diyen onlar, 'Valiler verdiğimiz talimatlar gereği PKK'ya operasyon yapmadı' diyen onlar. Ama iş CHP'ye gelince şehit cenazelerine almayın diyen de onlar."

"CHP'Yİ HEDEF GÖSTERİP SİYASİ ALGI OLUŞTURUYOR"

"İçişleri Bakanı'nın vermiş olduğu talimat tam olarak kanunsuz emirdir." diyen Tanal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Valilere vermiş olduğu 'CHP'lileri cenazeleri kabul etmeyin' emri ayrıca, TCK'nın Nefret ve Ayrımcılık başlıklı 122. Maddeye de aykırıdır. Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret, kanunlarımızca cezalandırılır. Soylu'nun söylemleri CHP'lileri tamamen dışlayan, toplumun dışına itmeye çalışan birtakım sözlerden ibarettir ve suç teşkil etmektedir. Konuşmasında CHP'lilerin cenazelere alınmasın emri vermesi CHP'yi hedef göstererek siyasi algı yaratmaktan başka bir şey değildir.

Öte yandan Soylu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunumuzun 214'üncü maddesi Suç İşlemeye Tahrik, 217'inci maddesi Kanunlara Uymamaya Tahrik suçlarını işlemiş üstüne bir de bunu 218'inci maddede yer aldığı gibi basın ve yayın yolu ile işlemiştir. Bu da suçunu ağırlaştırıcı kılmıştır. Bu sebepledir ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 122'inci, 217'inci ve 218'inci maddeleri ve Anayasanın 137'inci maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyet ettim. Hukuk devletinde olması gereken savcıların bir an önce harekete geçmesi, Sayın Soylu'nun da savcıları beklemeden istifa etmesidir."

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Kaynak: haberinburada



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