CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP'li il başkanlarının şehit cenazelerine alınmamasına yönelik valilere verdiği talimata tepki gösterdi. Şener, "Soylu' bir açıklama değil. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Siz eğer siyasette bireysel olarak güç merdivenlerini tırmanıyor ve bunu yaparken ülkenize zarar veriyorsanız, sizden adam olmaz." dedi. Şener, şunları söyledi

"GÖZE GİRMEK İÇİN ÜLKE MENFAATLERİNİ BİR TARAFA İTİYOR"

'Soylu' bir açıklama değil. İçişleri bakanı galiba milletvekili oldu. Biliyorsunuz yeni sistemde milletvekillerinin bakan olabilmesi için milletvekilliğinden istifa etmesi lazım. Milletvekilliğinden istifa edip bakan olursa, durumu tehlikeye de girebilir. Bakanlıktan alındığında ikisini birden kaybeder. Şimdi kıvranıyor. Acaba çok dikkat çekerimde mesela istifasını gerektirmeyen bir kabine görevi alabilir miyim diye. Göze girmek için ülkenin menfaatlerini bir tarafa iterek demeçler veriyor. Bir siyasetçiye bu yakışmaz. Siz eğer siyasette bireysel olarak güç merdivenlerini tırmanıyor ve bunu yaparken ülkenize zarar veriyorsanız sizden adam olmaz."

"SOYLU, KÖTÜ BİR SİYASETÇİ OLDUĞUNU GÖSTERMİŞTİR"

" Bir siyasetçiye bakacaksın, siyaset yapan insana bakacaksın, kendi çıkarları için ülke menfaatlerine zarar veriyorsa o insan ülkesi açısında zararlı bir insan olduğu gibi aynı zamanda iyi bir siyasetçide değildir. Maalesef bu demeciyle Sayın Süleyman Soylu kötü bir siyasetçi olduğunu, başarısız bir siyasetçi olduğunu göstermiştir. Artık bundan sonra susup bir kenara çekilmesinde fayda vardır. Eski bir arkadaşı olarak bu tavsiyede bulunmayı gerekli gördüm."

HDP'NİN OYLARININ ARTMASINDA AK PARTİ'NİN ETKİSİ VAR

HDP'nin özellikle batı da oylarının artırmasında iktidar partisinin etkisi olduğunu ifade eden Şener, "Her parti kendisi için en fazla oyu almak için çalışır. Seçim meydanlarındayken şu partinin ya da bu partinin aldığı oyda diğer bir partinin rolü var mıdır diye sorgulamak çok sağlıklı gelmez. Bana sorarsınız HDP özellikle batı illerinde en fazla oyu Ak Parti'den almıştır. Çünkü daha önceki seçimlerde Ak Parti'ye oy vermiş Kürt seçmen bu seçimlerde eğilimini değiştirip HDP'ye oyunu vermiştir. HDP'nin batı illerindeki yükselen oylarının altında iktidar partisi vardır, iktidar partisinin etkisi vardır." diye konuştu.

DİRENİŞİN MERKEZİ TBMM

Bundan sonraki süreçte TBMM'nin direnişin merkezi olacağını belirten Şener, "Direnişin merkezi TBMM olacaktır. Her ne kadar yetkilerinde sınırlamalar, azalmalar bulunmakla birlikte fonksiyonel olarak, icra edeceği fonksiyonlar açısından meclis her zamankinden daha güçlü bir direnişin odak noktası olacaktır. Demokrasiye tekrar dönüşün merkezi olacaktır ve direniş, direnç merkezi olması nedeniyle de parlamentoya her zamankinden daha fazla anlam yükleyeceğimiz bir döneme giriyoruz." dedi.

İKTİDAR TOPAL ÖRDEK GİBİ

Mecliste MHP ile birlikte muhalefet milletvekili sayısının fazla olduğunu ve iktidarın mecliste topal ördek konumunda olacağını da belirten Şener, şöyle konuştu:

Parlamento artık iktidarın hakim olduğu parlamento değil. Muhalefetin hakim olduğu parlamentodur. Bu niteliği açısından da önemlidir. Artık siyaset yeni başlıyor diyebilirim. Güçlü bir şekilde yeni başlıyor. İçinde MHP' nin de bulunduğu CHP, İYİ Parti'yi muhalefet partileri olarak nitelendiriyorum. Hükümetin içinde bulunmayan bir parti dünyanın her tarafında muhalefet partileri olarak nitelendirilir. Dolayısıyla TBMM de iktidar çoğunluğunu kaybetmiştir. TBMM muhalefet partisinin milletvekilleri çoğunluktadır. İktidar TBMM'de topal ördek konumunda olacaktır.

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Kaynak: haberinburada