CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şehit cenazesi başında gülerek sohbet etmeleri tepkilere neden oldu.

ŞIRNAK ŞEHİDİ İÇİN SALİHLİ'DE TÖREN DÜZENLENDİ

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak'ın cenazesi, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde toprağa verildi.

Hamidiye Camisi'nde düzenlenen törende şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, görev arkadaşları tarafından omuzlanarak katafalka konuldu, özgeçmişi okundu ve dua edildi.

GÜLEREK SOHBET ETTİLER

Bu sırada protokolde bulunan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şehit cenazesi başında sohbet ederek gülüşmeleri vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. (Manisa-Radikal)

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Kaynak: haberinburada