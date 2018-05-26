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CHP'DEN KÜRT AÇILIMI: NEVRUZ RESMİ TATİL OLACAK


CHP'den Kürt Açılımı: Nevruz Resmi Tatil Olacak
Tarih : 26 Mayıs 2018, 13:10
Puan Ver : Chp'den Kürt Açılımı: Nevruz Resmi Tatil Olacak(6/10)2

AK Parti'nin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçimleri için hazırlanan seçim bildirgesini açıklıyor. Kürsüde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, toplumsal barış başlığında bir dizi önerinin yanı sıra 21 Mart'ta kutlanan Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesini vaat etti.

"35-40 YILDIR KÜRT SORUNUNU ÇÖZEMEYEN SİYASİLERDİR"

Kılıçdaroğlu'nun şu sözleri dikkat çekti, "İsterseniz buna Kürt sorunu, isterseniz toplumsal barış sorunu deyin. Bu sorunun çözüm yeri TBMM'dir. 35-40 yıldır bunu çözemeyenler siyasilerdir. İnsana insan olduğu için değer vereceğiz. İnsana saygı duyup, baş tacı yapacağız. Biz hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkese eşit davranacağız. Ben hangi haklara sahipsem, Hakkari'deki, Rize'deki, Tekirdağ'daki vatandaş da aynı haklara sahip olacak. Bu sorunu kim çözecek? Cevabı çok basit. Bu işi demokrasiye inanan, terörle mücadeleden ödün vermeyecek, birlikte yaşamaya inanan kişiler çözer.

İşte bildirgedeki o kısım.

"16 YILDIR ÇÖZEMEDİN, 4 YILDA ÇÖZECEĞİZ"

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: 16 yıldır çözemedin, 4 yılda çözeceğiz. 4 temel ilkemiz var. Samimi ve dürüst olunacak. Gizli kişisel bir ajandaya sahip olmayacaksınız. Millete hesabını veremeyeceğiniz vaat ve angajmanlarda bulunmayacaksınız. Millete her aşamada bilgi vereceksiniz. Bütün bunları yaparken demokrasiye inanacaksınız. Bunları yaparsanız tüm sorunları çözersiniz.

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Kaynak: haberinburada



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