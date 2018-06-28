CHP'DEN İHRACI GÜNDEMDE OLAN GÜRSEL EROL'UN DEDESİ, ATATÜRK'ÜN YAKIN ARKADAŞI ÇIKTI
CHP'den ihracı gündemde olan Gürsel Erol'un dedesi Dersimli Diyap Ağa'nın, Atatürk'ün yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
CHP'den ihracı gündemde olan Gürsel Erol'un dedesi Dersimli Diyap Ağa'nın, Atatürk'ün yakın arkadaşı olduğu ortaya çıktı.
GÜRSEL EROL, ATATÜRK'ÜN YAKIN ARKADAŞININ TORUNU ÇIKTI
Gürsel Erol'la 41 yıl sonra Elazığ'dan milletvekili çıkardı. Yeni CHP milletvekili ise siyaset arenasına hızlı bir giriş yaptı. CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapacağını duyurarak dikkatleri üzerine çeken Gürsel Erol bir kaç saat sonra bu kararından döndü.
Evli olan Gürsel Erol'un 2 çocuğu bulunuyor. Gürsel Erol'un annesi Nurtel Erol Elazığ'da yaşıyor.
GÜRSEL EROL 55 YAŞINDA
28 Aralık 1963 tarihinde Elazığ'da doğan Gürsel Erol 55 yaşında. Aslen Tunceli'li olan Gürsel Erol'un baba adı Zeynel, anne adı Nurten. Gürsel Erol'un anne tarafından dedesi Diyap Ağa diye bilinen Diyap Yıldırım'dır. Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimi sırasında SHP gençklik kollarına katılan Gürsel Erol, 1991 yılında SHP Elazığ İl Başkanı olarak görev yaptı.
EROL ALEVİ KÖKENLİ
1995-2014 yılları arasında çeşitli Alevi ve Sivil Toplum Örgütleri'nde yöneticilik yapan Gürsel Erol, turizm sektöründe butik otelleri olan bir işadamı. Gürsel Erol'un trihi yapıların restorasyonları alanında faaliyet gösteren şirketi birçok defa Tarihi Kentler Birliği'nden "Yılın En Başarılı Restorasyonu Ödülü"nü almıştır.
41 YOL SONRA CHP ELAZIĞ'DAN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI
Gürsel Erol 41 yıl sonra CHP'ye Elazığ'dan milletvekilliği kazandırdı. Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 seçimlerinde Elazığ CHP Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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