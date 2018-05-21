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Chp'den Aday Gösterilmeyen Değirmencioğlu'ndan İlk Yorum
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CHP'den aday gösterilmeyen Değirmencioğlu'ndan ilk yorum

CHP'DEN ADAY GÖSTERİLMEYEN DEĞİRMENCİOĞLU'NDAN İLK YORUM

CHP'nin aday olan milletvekillerini açıkladığı listede yer almayan gazeteci İrfan Değirmenci, "Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun." dedi.

Tarih : 21 Mayıs 2018, 10:30
Puan Ver : Chp'den Aday Gösterilmeyen Değirmencioğlu'ndan İlk Yorum(6/10)2

CHP'den Eskişehir milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı aday listesinde kendine yer bulamadı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIMDA BULUNDU

Konuya ilişkin sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Değirmenci,

"Başvururken ben bir il tercih etmedim. "Eskişehir'i de yazalım, gençliğin şehrine genç aday yakışır" diyen kendileriydi.

Listelere bakılırsa hiçbir ilden aday yapmamış görünüyorlar. Olsun.

Gençler kazanacak, nefes almak isteyenler kazanacak. Ülke bizim, mücadele bizim, umut bizim" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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