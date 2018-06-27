CHP'DEN AÇIKLAMA: SEÇİM İKİNCİ TURA KALDI DUYURUSU YAPILDIĞINDA SANDIKLARIN YÜZDE 5'İ AÇILMIŞTI
CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, seçimin ikinci tura kalacağını duyuran partisinin genel başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklama yaptığı sırada sandıkların henüz yüzde 5'inin açıldığını söyledi. Adıgüzel "Zaman içinde farkın kapanmayacak şekilde olduğu görüldü." diye konuştu.
TEZCAN AÇIKLAMA YAPTIĞI SIRADA SANDIKLARIN YÜZDE 5'İ AÇILMIŞTI
Onursal Adıgüzel, 24 Haziran akşamı CHP'den yapılan "seçimin ikinci tura kaldığı" açıklamasına ilişkin, "Bülent Tezcan açıklama yaptığında, henüz bizim sistemimizde sandıkların yüzde 5'i açılmıştı. Bu verilerle seçimin ikinci tura kalacağı görünüyordu. 18:45'te daha veriler yeni yeni geliyordu" ifadelerini kullandı.
GİRİLEN SONUÇLARDA GECİKME YAŞANDI
Adıgüzel, "Adil Seçim Platformu ise sonuçları 21:00'den sonra açıklamaya başladı. Diğer siyasi partilerin gönderdiği veriler de eksiklik olunca girilen sonuçlarda gecikme yaşandı." dedi.
"OY ORANLARININ BÜYÜK BİR KISMINI GÖRDÜK"
Seçimde, CHP 'nin kendi iç yapısı içinde oluşturduğu mobil ve internet tabanlı sisteminin kusursuz bir şekilde çalıştığını belirten Adıgüzel, parti örgütlerinin girdiği veriler doğrultusunda, gece saatlerinde oy oranlarının büyük bir kısmını gördüklerini ifade etti.
SEÇİM SİSTEMİ SONUÇLARINI PAYLAŞACAK
Özellikle büyük şehirlerde yüzde 100'e yakın sonuçlar aldıklarını anlatan Adıgüzel, yakın zamanda, analiz etmek isteyen kurum ve kuruluşlara kullandıkları seçim sisteminin sonuçlarını paylaşacaklarını bildirdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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