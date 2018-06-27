CHP'DEN 24 HAZİRAN İTİRAFI: SİSTEMİMİZ ÇÖKTÜ!
CHP'li Erdal Aksünger seçim gecesi verileri Anadolu Ajansı'ndan aldıklarını söyledi.
CHP'li Erdal Aksünger seçim gecesi verileri Anadolu Ajansı'ndan aldıklarını açıkladı.
"CHP'DE SİSTEM ÇALIŞMIYORDU, AA'YI TAKİP ETTİK"
CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger 24 Haziran akşamı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aksünger yaptığı açıklamada "CHP'de sistem çalışmıyordu. Sonuçlar YSK ve AA'dan takip ediliyordu." dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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