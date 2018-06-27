CHP'li Erdal Aksünger seçim gecesi verileri Anadolu Ajansı'ndan aldıklarını açıkladı.

"CHP'DE SİSTEM ÇALIŞMIYORDU, AA'YI TAKİP ETTİK"

CHP Parti Meclisi Üyesi Erdal Aksünger 24 Haziran akşamı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Aksünger yaptığı açıklamada "CHP'de sistem çalışmıyordu. Sonuçlar YSK ve AA'dan takip ediliyordu." dedi.

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Kaynak: haberinburada