CHP'DE 'MACRON MODELİ': MUHARREM İNCE, İBB BAŞKAN ADAYI OLACAK
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, CHP'nin önemli isimlerinden aldığı kulis bilgilerini Buket Aydın'la Kanal D Haber'de paylaştı. Aydın, CHP'nin yeni dönemde 'Macron Modeli'ni benimseyeceğini belirterek, Muharrem İnce'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının önerildiğini söyledi.
HEM KILIÇDAROĞLU KOLTUĞUNU KORUYACAK HEM DE İNCE KÜSTÜRÜLMEYECEK
Buket Aydın'la Kanal D Haber'de CHP'de yaşanan tartışmalar gündeme geldi.
Kanal D Ana Haber sunucusu Buket Aydın, bu konuda CHP'nin Macron Modeli'ni kabul edeceğini ve bu sayede hem Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu koruyacağını hem de Muharrem İnce'nin küstürülmeyeceğini belirtti.
"MUHARREM İNCE İÇİN BU FORMÜL ÖNERİLMİŞ DURUMDA"
CHP kulislerinden aldığı bilgili aktaran Buket Aydın, şu ifadeleri kullandı: Sosyal demokratların abisi Murat Karayalçın'ın önerdiği formül Fransa'dan adı, 'Macron Modeli'. Macron yeni bir siyaset bir hareket kurdu. Ve bir yıl sonra cumhurbaşkanı seçildi. CHP de, Macron'un yürüyüş hareketinden ilham aldı. Kulislerde konuşulduğuna göre, Muharrem İnce için bu formül önerilmiş durumda. İnce'ye, 'Bu seçimde siz partinin başında olsaydınız da CHP yine bu kadar oy alırdı' denildi.
PARTİ İÇİ TANSİYON MACRON MODELİ İLE DÜŞÜRÜLECEK
Bu nedenle yerel seçimlere ağırlık verilmesi önerisi getirildi. İnce'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı önerildi. CHP kulislerine göre yerel seçimlerden sonra da sonuç ne olursa olsun, Muharrem İnce'nin partisiz siyaset yapması görüşü dile getirildi. Yani, CHP 24 Haziran'dan sonra yeni bir yol haritası çizmeye çalışıyor. Macron modeliyle de hem Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu koruyacak hem de Muharrem İnce küstürülmeyecek. CHP'de parti içi tansiyonda bu formülle düşürülmeye çalışılacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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