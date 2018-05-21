CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda parti yönetimine muhalefet eden isimlerin büyük bölümünün üstü çizildi. İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem ve Mustafa Balbay listede kendisine yer bulamadı.

CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda parti yönetimine muhalefet eden isimler büyük ölçüde çizik yedi. Listede İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem gibi isimlere yer verilmedi. Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmak için imza toplayan Mustafa Balbay da listede kendisine yer bulamadı.

MYK'NIN TAMAMI SEÇİLECEK YERLERDEN ADAY

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve genel seçimler için milletvekili adayları listesini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) görüşüne sundu. Kılıçdaroğlu yeniden İzmir'den aday olurken, MYK'nın tamamı seçilecek yere konuldu. CHP'nin 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda parti yönetimine muhalefet eden isimler büyük ölçüde çizik yedi. Abdüllatif Şener Konya'dan aday gösterilirken, Konya'da ikinci sıranın Saadet Partisi'ne ayrıldığı belirtildi.

GENEL MERKEZE ZİYARETÇİ GİRİŞİ YASAKLANDI

CHP'de milletvekili adaylarını belirlemek için kurulan 5'li komisyon üyeleri, Genel Başkan Yardımcıları Çetin Osman Budak, Tekin Bingöl, Muharrem Erkek, Seyit Torun ve Faik Öztrak ile Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan çalışmasını tamamlayarak, hazırladıkları listeyi önce MYK sonra da PM'nin görüşüne sundu. Listelerin dışarıya sızmasını engellemek için CHP Genel Merkezi'nde dün adeta sıkıyönetim ilan edildi. Genel Merkeze ziyaretçi girişi yasaklandı. Gazetecilerin alınmadığı, internet erişiminin kısıtlandığı binaya sadece parti yöneticileri girebildi. Merakla bekleyen bazı aday adayları ise içeriden haber alabilme umuduyla Genel Merkez binasının yakınındaki kafeteryalarda bekledi.

LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER

Hastanede tedavisi süren eski Genel Başkan Deniz Baykal Antalya'dan ilk sıraya yerleşti. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015'te ön seçimde Baykal'dan daha fazla oy alarak ilk sırada yer alan Nefi Kara ise listelerde yer alamadı. CHP'de İlhan Cihaner, Ali Şeker, Eren Erdem gibi isimlere yer verilmezken, Selin Sayek Böke İzmir'den aday gösterildi. Kurultay'da Kılıçdaroğlu'nun karşısında aday olmak için imza toplayan Mustafa Balbay da listede kendisine yer bulamadı. Seçime katılabilmesi için Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İyi Parti'ye geçen milletvekilleri seçilecek yerlere konuldu.

PARTİ YÖNETİMİNE MUHALEFET EDEN İSİMLERE YER VERİLMEDİ

CHP'nin Mart ayında yaptığı 19. Olağanüstü Tüzük Kurultayı'nda parti yönetimine muhalefet eden isimlere de büyük oranda listelerde yer verilmedi.

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Kaynak: haberinburada