CHP'DE KRİTİK MYK TOPLANTISI BAŞLADI
CHP'nin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) seçim sonuçlarını değerlendirmek için toplandı. CHP MYK Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantıda 24 Haziran seçimlerinde partinin aldığı oyların değerlendirmesi yapılacak. Yaşanan oy kaybıyla ilgili parti kurmaylarından istenen çalışma masaya yatırılacak.
SAAT 14'TE AÇIKLAMA YAPILACAK
Toplantı sonrası Kılıçdaroğlu ise saat 14.00'te seçimler sonrası ilk kez açıklama yapacak. Öte yandan Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin bugün ya da yarın bir araya gelmesi bekleniyor.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mhp'den Dikkat Çeken Açıklama: Ak Parti İle Pazarlık Etmeyeceğiz!
- İbrahim Kalın, Erdoğan'ı Tebrik Etmiyorum Diyen Abd'li Temsilciye Sert Çıktı: Çeneni Kapat
- İstanbullular'a Meteoroloji'den Sonra Valilikten Saat Verip Uyardı: Sağanak Yağışa Karşı Hazırlıklı Olun
- Ziynet Sali, Katıldığı Bir Programda Aşk Hayatıyla İlgili İçini Döktü
- 5 Çocuk Annesi, Kızına Tasma Takıp Gezdiren Kocasını Tüfekle Öldürdü
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Meksika'da Seçimler Öncesinde Korkunç Tablo: 100'den Fazla Siyasetçi Öldürüldü
- Türkiye'deki Seçimler Rus Basınında Büyük Yankı Uyandırdı
- Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü
- Abd Dışişleri Bakanı Pompeo: Putin Ve Trump, Bolton'un Moskova Ziyaretinden Sonra Görüşebilir
- Hindistan'da 5 Kadını Ormana Kaçırıp Topluca Tecavüz Ettiler!
Bu Haberle İlgili Yorumlar