Kılıçdaroğlu ile yaptığı özel yemekten sonra kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer" dedi. Kılıçdaroğlu, özel görüşmedeki detayları paylaşmasına kızdığı İnce'ye, "Bu siyasi nezaketsizliktir" dedi.

İNCE KILIÇDAROĞLU İLE YAPTIĞI GÖRÜŞMENİN DETAYLARINI AÇIKLAMIŞTI

"Olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini söyledim. Kılıçdaroğlu'ndan bana bir teklif gelmedi ama benden bir teklif gitti. Gizlim saklım yok. Genel başkana büyük bir devlet adamlığı yaptığını, kendisine rakip olmuş birini aday yaparak müthiş, milletin gönlünde taht kurduğunu, bunun devam etmesi gerektiğini, kendisi ile bir rekabet içinde olmak istemediğimi, ama milletin de bir umudu var bunu kaybetmememiz gerektiğini, kendisi isterse, olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olabileceğini, böyle bir teklifte bulundum. 'Evet' ya da 'Hayır' demedi. Kılıçdaroğlu teklifime 'hayır' derse örgüt kendisi çözer"

KILIÇDAROĞLU'NDAN YANIT: SİYASİ NEZAKETSİZLİK

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'nin açıklamalarına jet hızında yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Özel bir yemekti, bağlamından koparmak siyasi bir nezaketsizlik" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada