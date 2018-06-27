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CHP'de istifa depremi! İl yönetiminin tamamı partiden ayrıldı

CHP'DE İSTİFA DEPREMİ! İL YÖNETİMİNİN TAMAMI PARTİDEN AYRILDI

Şırnak CHP İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik, genel merkezin aday belirlemedeki yanlış tutumunu gerekçe göstererek, il teşkilatı olarak partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Tarih : 27 Haziran 2018, 02:20
Puan Ver : Chp'de İstifa Depremi! İl Yönetiminin Tamamı Partiden Ayrıldı(7/10)3

Şırnak'ta, CHP'den milletvekili adayı olmak için 26 yıldır sürdürdüğü il başkanlığından ayrılan Mehmet Uğur'un aday gösterilmemesine tepki gösteren il ve merkez ilçe yönetimi, bugün partiden istifa ettiklerini duyurdu.

ŞIRNAK'TAKİ İL BAŞKANLIĞI PARTİDEN İSTİFA ETTİ

1992 yıllından bu yana CHP Şırnak İl Başkanlığı yapan ve 24 Haziran'da seçimleri öncesi görevinden istifa eden Mehmet Uğur'un milletvekili adayı gösterilmemesi, il ve merkez ilçe yöneticilerinin tepkisine neden oldu. İl ve merkez ilçe yöneticileri, bugün il başkanlığında düzenledikleri basın toplantısıyla hem görevlerini bıraktıklarını hem de partiden istifa ettiklerini duyurdu.

"BİZİM PARTİMİZE BAZI SİTEMLERİMİZ VAR"

CHP İl Başkanı Mehmet Sadık Çelik, genel merkeze tepki için toplu olarak istifa ettiklerini belirterek, "Malumunuz, bir baskın seçim yaşadık Türkiye genelinde. Bizim partimize, bazı sitemlerimiz var. Bu vesile ile biz topluca istifa etmeyi düşündük ve bugün bunu gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Mehmet Uğur Bey, ailece, uzun süredir bu partide hizmet vermekte. Partinin bayrağını namüsait dönemlerde bile sürekli yükseklerde tutmaya çalışmıştır. Ailesi sürekli CHP saflarında yer almış. Bugüne kadar aynı kararlılıkla ve aynı şevkle devam etti. 24 Haziran seçimlerinde il teşkilatının görüşü alınmadan, tepeden inme, adı, sanı belli olmayan Sabri Kuytan diye birini birinci sıra milletvekili olarak belirlemeleri üzerine biz, Şırnak il teşkilatı olarak bunların, bu vefasızlığını gerçekten hazmedemedik. Çünkü, Mehmet Bey uzun yıllar bu partide hizmet vermiş. Uzun süre bu partiye gönül vermiş arkadaşları ile birlikte çalışmış. Mehmet Bey'in birinci sıra milletvekili adayı olacağına kesin gözü ile bakıyorduk. Ancak maalesef bu böyle olmadı. Merkez yoklaması ile adı geçen şahıs birinci sıra milletvekili olarak belirlenmiş" dedi.

"İL YÖNETİMİ OLARAK İSTİFA EDİYORUZ"

Bu gelişmelerin ardından istifa kararı aldıklarını belirten Çelik, "Biz de bu vesile ile partideki iş ve işlemlerdeki yanlışlıklar ve şaibeli bir aday belirleme tutumları nedeniyle bugün topluca istifa ediyoruz. İl yönetimi olarak istifa ediyoruz. İlçe yönetimleri bizi bağlamaz. İstifa ederler mi, etmezler mi belli değil ama il başkanlığı, merkez ilçe başkanlığı, il yönetimi, delegeler ve bütün üyeler ile birlikte tamamen ayrılıyoruz" ifadelerini kullandı.

"200'DEN FAZLA KİŞİ İSTİFA EDECEK"

Milletvekili adayı olmak için il başkanlığından istifa eden ve aday gösterilmeyen Mehmet Uğur ise Şırnak merkezden 200'den fazla kişinin istifa edeceğini belirterek, şunları söyledi:

"BİZİMLE BİRLİKTE İSTİFA ETMEK İSTEYEN HER ARKADAŞIMIZA SAYGIMIZ SONSUZDUR"

"İl başkanlığından milletvekilli adayı adayı olduğum için istifa ettim. İstifa ettikten sonra il başkan yardımcım Mehmet Sadık Çelik'i görevlendirdik. Şu anda il başkanımdır kendisi. İl başkanlığından istifa ediyor. Ben kendim de kurultay delegesiyim il yönetimi konumunda üyeyim, ben de istifa ediyorum. Merkez İlçe Başkanı Bayram Uğur da bu vesile ile ilçe yönetim kurulu ve ilçe başkanlığı yönetim kurulundan ve parti üyeliğinden istifa ediyor. Şırnak merkezden 200'den fazla parti üyesi istifa edecek. Beni sevenler, bizi sevenler yönetime bağlı olan herkes şu esnada istifa dilekçelerini peyderpey gönderiyor. Kadın kolları il başkanımız o da istifa ediyor, gençlik kolları başkanımız biraz önce görüştüm, yarın onun da dilekçelerini göndereceğiz. İlçe teşkilatlarımız, tahminime göre İdil ile görüştük onlar da istifa edecekler. Sadık Bey, diğer arkadaşlarla görüştü. Diğer ilçeler isteyen arkadaşlar eder, istemeyen arkadaşlar etmeyebilirler. Hiç kimseye baskı ve ya yönlendirmemiz yoktur. Bizimle beraber istifa etmek isteyen her arkadaşımıza saygımız sonsuzdur. İstifa etmeyenlere de saygımız sonsuzdur." - Şırnak

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Kaynak: haberinburada



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