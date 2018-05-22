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CHP'de adaylık depremi! Peş peşe çekildiler

CHP'DE ADAYLIK DEPREMİ! PEŞ PEŞE ÇEKİLDİLER

CHP'nin yaptığı milletvekilliği aday sıralamasını beğenmeyen biri Trabzon, 4'ü Gaziantep'ten 5 kişi adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 14:50
Puan Ver : Chp'de Adaylık Depremi! Peş Peşe Çekildiler(7/10)3

Trabzon'da, 24 Haziran seçimleri için CHP'nin 4'üncü sıradan milletvekili adayı gösterdiği Ferda Kudunoğlu, adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

ADAYLIKTAN ÇEKİLEREK, İSTİFA ETTİ

CHP, Trabzon'da Ahmet Kaya, Saadet Partisi (SP) kontenjanından Abdulkadir Çelebi, Nuri Aydın, Ferda Kudunoğlu, İsmail Kaynar ve Mertcan Fero'yu, 24 Haziran seçimleri için aday gösterdi. 4'üncü sıra adayı Ferda Kudunoğlu, listedeki sıralamayı beğenmeyince adaylıktan çekildi, partisinden de istifa etti.

Kudunoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Kamuoyuna, çok sevdiğim ve inanç ve imanla Atatürk'ün askeri olarak hizmet ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi 4'üncü sıra adaylığından çekiliyor ve partimden istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

GAZİANTEP'TE 4 ADAY DAHA ÇEKİLDİ

Gaziantep'te CHP Genel Merkezi tarafından belirlenen milletvekili adaylığı sıralamasındaki yerlerini beğenmeyen 4 kişi adaylıktan çekildi.

Alınan bilgiye göre, dün listelerin açıklanmasının ardından 14 milletvekilinin seçileceği Gaziantep'te ilk istifa 9. sıra adayı eski il başkanı Nesrin Tuncel'den geldi. Ardından 7. sıradaki Naci Kılıç, 13. sıradaki Yılmaz Demirdelen ve 14. sıradaki Mehmet Turan Gündoğdu adaylıktan vazgeçti.

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Kaynak: haberinburada



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