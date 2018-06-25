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CHP Tam 40 Yıl Sonra Elazığ'dan Milletvekili Çıkarmayı Başardı

CHP TAM 40 YIL SONRA ELAZIĞ'DAN MİLLETVEKİLİ ÇIKARMAYI BAŞARDI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP, 40 yıldır vekil çıkaramadığı Elazığ'dan milletvekili çıkarmayı başardı.

Tarih : 25 Haziran 2018, 05:20
Puan Ver : Chp Tam 40 Yıl Sonra Elazığ'dan Milletvekili Çıkarmayı Başardı(5/10)1

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan seçim sonuçlarına göre CHP yıllardır vekil çıkaramadığı illerden milletvekili çıkarabildi.

CHP'NİN UZUN ZAMANDIR MİLLETVEKİLİ ÇIKARAMADIĞI İLLER

CHP, uzun zamandır milletvekili çıkaramadığı Adıyaman, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Nevşehir, Şanlıurfa ve Yozgat'ta, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin oylarıyla ittifak sayesinde birer milletvekili çıkardı.

CHP, 40 YIL SONRA ELAZIĞ'DAN MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI

Elazığ'da Saadet Partisi'nin aldığı yüzde 3.4'lük oy ittifak gereği yüzde 10.6 oy alan CHP'ye eklendi. Bu sayede CHP, 40 yıldan fazla milletvekili çıkaramadığı Elazığ'dan bir milletvekili çıkarmış oldu.

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Kaynak: haberinburada



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